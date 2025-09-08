Grande Fratello, televoto solo tramite sms: perché e cosa vuol dire

Milano, 8 settembre 2025 - Cambia il televoto al Grande Fratello. Mancano 21 giorni al debutto di Simona Ventura al timone del Grande Fratello. SuperSimo non è nuova alla conduzione di reality show, anzi di fatto è la capitana che tanti hanno invocato a gran voce per diversi anni. Ora la sua conduzione è realtà: da lunedì 29 settembre Simona Ventura condurrà il nuovo Grande Fratello.

E lo farà con un ritorno al passato che non potrà che portare benefici importanti. Se non agli ascolti, perlomeno alla qualità del programma. Qualità alla quale, diciamoci la verità, Mediaset aveva un po’ rinunciato durante le ultime edizioni del reality show. Edizioni nelle quali la conduzione e la scelta del cast erano stati due punti deboli che avevano fatto la differenza.

Nella prossima edizione del programma entrambi questi aspetti saranno del tutto nuovi. Anzi, non proprio del tutto: la conduttrice Simona Ventura non era mai stata avvistata dalle parti della porta rossa, mentre quella di avere un cast totalmente composto da “nip”, ovvero persone sconosciute al grande pubblico o con uno scarso seguito sui social network, è un’idea che sa di ritorno al passato. Un passato in cui il Gf era davvero un reality show.

E la decisione di utilizzare un meccanismo di televoto differente rispetto a quello degli ultimi anni va proprio in questa direzione: più reality e meno show. Il televoto della prossima edizione del Grande Fratello potrà avvenire esclusivamente via sms. E quindi non sarà gratuito. Il pubblico potrà votare per salvare o eliminare i concorrenti in nomination pagando.

Crudeltà? Boicottaggio? Tutto il contrario. In questo modo sarà possibile garantire una maggiore trasparenza e correttezza del televoto. Addio, quindi, ai bot stranieri o a fandom che fanno di tutto, compreso l’acquisto di call center, pur di far trionfare il proprio preferito. I fan rimarranno e avranno un peso enorme, ma dovendo pagare e potendo televotare soltanto via sms di certo le scelte saranno più ponderate e ragionate.