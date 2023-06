Taylor Swift ripubblica ‘Speak Now’ e si prende la rivincita

Taylor Swift non è una che dimentichi facilmente i torti subiti. E con l’uscita di ‘Speak Now (Taylor’s Version)’, che sarà disponibile dal 7 luglio, sembra proprio che la cantante abbia voluto chiudere qualche conto ancora in sospeso, sul lavoro e nella vita privata.

Ri-registrazioni

Il 7 luglio debutterà ‘Speak Now (Taylor's Version)’, in cui è stato ripubblicato l’omonimo album dell’artista, uscito nell’autunno 2010, con l’aggiunta di sei nuove canzoni. La dicitura ‘Taylor’s Version’ accanto al titolo intende proprio rimarcare la proprietà dei brani e del disco da parte della Swift dopo una serie di vicissitudini discografiche che l’hanno vista coinvolta per lungo tempo.

Problemi con Big Machine

Taylor Swift ha avuto dei problemi con la sua ex-etichetta discografica, Big Machine Label Group, con cui è stata per oltre dieci anni agli inizi della sua carriera. Poi, nel novembre 2018, la Swift ha annunciato sui social di aver firmato un nuovo contratto con Republic Records e Universal Music Group. Successivamente Big Machine ha venduto i diritti del suo catalogo musicale a un'altra società, guidata dal produttore Scooter Braun, senza darle l'opportunità di riacquistarli. Si è aperta una controversia pubblica tra le parti, intensificatasi quando la Swift ha annunciato che avrebbe registrato nuove versioni delle sue vecchie canzoni per riacquistare il controllo dei suoi diritti musicali.

L’album ‘Speak Now’

Quando è uscito più di dieci anni fa, l’album ‘Speak Now’ ha segnato una decisa svolta della cantante verso il pop, distaccandosi un po’ dalle sue radici country. Allo stesso tempo, quell’album ha rappresentato anche un passaggio significativo verso una scrittura ancora più diretta e audace dei testi, come hanno mostrato canzoni quali ‘Dear John’. Come ha riconosciuto la Swift, le canzoni incise in quel periodo della sua vita erano caratterizzate da una “brutale onestà” e da una “selvaggia malinconia” priva di filtri. L’artista della Pennsylvania ha detto di adorare quell’album perché “racconta una storia di crescita, agitazione, volo e schianto”. Al suo esordio ‘Speak Now’ è balzato subito al primo posto nella classifica ‘Billboard 200’, con oltre un milione di copie vendute nella prima settimana.

Gli ex chiamati in causa

Si è detto che per Taylor Swift la ripubblicazione dei suoi brani iconici contenuti in ‘Speak Now’, in un progetto dalla nuova veste targata ‘Taylor’s Version’, ha anche un’altra valenza più intima e personale. A quanto pare, con l'uscita imminente del disco che comprende canzoni molto autobiografiche, a un paio di ex della cantante e attrice statunitense starebbero già fischiando le orecchie. Si tratta, in particolare, dell’attore Taylor Lautner e, soprattutto, del musicista John Mayer.

Reazioni diverse

Swift e Taylor hanno avuto una breve relazione nel 2009 dopo essersi incontrati sul set della commedia romantica ‘Valentine’s Day’ (‘Appuntamento con l’amore’), ma dopo essersi lasciati sono rimasti in buoni rapporti. A Today.com Lautner ha detto che pensa che ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ sarà un grande album e lui è tranquillo, mentre prega per John… In effetti più burrascosa sarebbe stata la storia, nonché la rottura, tra Taylor e Mayer, forse per la differenza di personalità, stili di vita ed età (lei è del 1989, lui del 1977), o almeno è quello che hanno suggerito alcuni beninformati. I due sono stati insieme dal 2009 al 2010. Il brano citato in precedenza, ‘Dear John’, è stato appunto dedicato a Mayer ed è incentrato sulle difficoltà dell’allora coppia, tanto che poi Mayer, in un’intervista a Rolling Stone, ha dichiarato di essersi sentito umiliato da quelle rivelazioni pubbliche.