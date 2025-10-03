Taylor Swift, esce il nuovo disco: “Felicissimi dell’omaggio a George Michael”

Nashville, 3 ottobre 2025 – E’ la notte di Taylor Swift: nella notte fra il 3 e il 4 ottobre esce ‘The life of a showgirl’, il nuovo disco di Taylor Swift. Un album nel quale la cantautrice di Nashville ha scelto di omaggiare George Michael.

Gli eredi dell'artista britannico, morto nel 2016, dichiarano di essere "felicissimi" che il brano del 1987 'Father Figure' di Michael sia presente nel nuovo disco dell'artista dei record nella traccia omonima. "Quando abbiamo ascoltato il brano, non abbiamo esitato ad accettare questa associazione tra due grandi artisti e siamo sicuri che George avrebbe pensato la stessa cosa" hanno spiegato gli eredi, augurando a Taylor Swift "ogni successo con 'The Life of a Showgirl' e 'Father Figure'".

La cantautrice festeggia in grande stile l'arrivo del suo dodicesimo album. Per l'occasione arriva nei cinema 'The Official Release Party of a Showgirl', uno speciale di 89 minuti che conterrà l'anteprima mondiale del video musicale del nuovo singolo estratto dall'album 'The Fate of Ophelia'. E non solo. Anche scene inedite dietro le quinte su come è stato creato l'album, dettagli su cosa lo ha ispirato e i video con i testi e i relativi significati. Lo speciale è in programmazione anche in Italia nei circuiti Uci Cinemas e The Space fino al 5 ottobre.