Tananai e i Baustelle insieme: in ‘Pugili impazziti’ si vede l’anima

Milano, 23 ottobre 2025 – “Noi oggi parliamo di soldout e poi crolliamo per la rivoluzione sul divano”: basta questo a regalare la fotografia di un intero mondo. E se a regalarcela sono i Baustelle – sempre santi siano Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi – insieme a Tananai, la fotografia è del tutto da incorniciare.

Il nuovo brano

E’ uscito oggi ‘Pugili impazziti’, il nuovo brano che vede la collaborazione di Francesco Bianconi e Tananai con l’imprescindibile apporto di Rachele Bastreghi, Claudio Brasini e del produttore Francesco Nardelli. Una collaborazione genuina, la cui sincerità si percepisce strofa dopo strofa. Non un brano “per fare hit”, ma una storia raccontata con le immagini dei mondi dei Baustelle e Tananai che si uniscono. "Tananai è uno dei più bravi artisti pop che abbiamo in Italia – commenta Bianconi -. Quando l’ho visto entrare sul palco del suo primo Sanremo, mi ha colpito la forza della sua performance: era fatta di autenticità in un mondo sempre più affollato di progetti in cui regna l’artificio ed è latente l’anima”. Già, l’anima. Un’anima che in ‘Pugili impazziti’ è ben visibile: “L’amore di qualcuno che si è perso dentro un mondo inospitale. L’amore capace di unire due sensibilità che, pur provenendo da galassie differenti, si incontrano in una sorprendente armonia sonora e narrativa”.

Le date del Baustelle Pala 25

Venerdì 5 dicembre 2025 - Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 12 dicembre 2025 - Assago (MI) @ Unipol Forum