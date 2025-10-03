Tale e Quale Show, chi ha vinto la seconda puntata e la classifica

Roma, 3 ottobre 2025 – Nella prima puntata di Tale e Quale Show a vincere era stato Tony Maiello, tallonato da Pamela Petrarolo. Chi ha conquistato il primato del talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno in Prima serata ogni venerdì nella seconda puntata, andata in onda il 3 ottobre? A giudicare i dieci concorrenti è stata la supergiuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e l’ospite Nino Frassica.

A rompere il ghiaccio nella seconda puntata è Peppe Quintale, che imita Achille Lauro in ‘Incoscienti giovani’. E la sua esibizione non è di certo indimenticabile, nonostante la standing ovation da parte del pubblico in studio. Tocca poi alle Donatella, che impersonano Baby K e Giusy Ferreri con ‘Milano-Bangkok’. Anche loro non convincono particolarmente. Il terzo concorrente in gara è Tony Maiello, che diventa Ed Sheeran in ‘Thinking out loud’. Riceve una standing ovation, in questo caso decisamente meritata: la sua è fra le migliori esibizioni della serata.

Quarta concorrente in gara: Maryna, che si esibisce come Anna Oxa con ‘Un’emozione da poco’. Standing ovation scontata per lei, esibizione davvero convincente. Quinta ad esibirsi è Carmen Di Pietro, ovvero Ambra Angiolini con ‘T’appartengo’. Ovviamente è una performance inguardabile e inascoltabile. Dopo di lei ecco Pamela Petrarolo nei panni di Rita Pavone con il brano ‘Cuore’. Esibizione da applausi. Settimo in gara: Samuele Cavallo con interpreta Benson Boone con ‘Beautiful things’. E se la cava davvero bene. Si esibiscono poi Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che diventano Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi nel duetto impossibile di ‘Meraviglioso’. Esibizione da dimenticare. Penultima ad esibirsi è Antonella Fiordelisi, alias Dua Lipa con ‘Don’t start now’. Momento da dimenticare. A chiudere la seconda puntata di Tale e Quale Show del 3 ottobre è Gianni Ippoliti, nei panni di Fred Bongusto con ‘Quando mi dici così’. Buona performance.

Ad vincere la seconda puntata di Tale e Quale Show è Samuele Cavallo. La classifica vede seconda Maryna, terza la coppia Flavio Insinna&Gabriele Cirilli. Seguono Tony Maiello, Pamela Petrarolo, le Donatella, Dua Lipa, Peppe Quintale, Gianni Ippoliti, Carmen Di Pietro.

Le assegnazioni per la terza puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 10 ottobre sono:

Peppe Quintale - Patrick Hernandez

Le Donatella – Frida e Agneta degli Abba

Tony Maiello – Mango

Maryna – Shakira

Carmen Di Pietro – Ornella Vanoni

Pamela Petrarolo – Gianna Nannini

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna - Tommy Cash e Fiorella Mannoia

Samuele Cavallo - Marco Mengoni

Antonella Fiordelisi – Elodie

Gianni Ippoliti - Renato Zero