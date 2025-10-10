Tale e Quale Show, terza puntata: chi ha vinto e la classifica

Roma, 10 ottobre 2025 – Terza puntata di Tale e Quale Show. Chi ha vinto la serata di venerdì 10 ottobre del talent show condotto da Carlo Conti? Nelle prime puntate i protagonisti delle posizioni di vertice in classifica sono stati Samuele Cavallo, Tony Maiello, Pamela Petrarolo e la coppia dei duetti impossibili composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. I dieci concorrenti si sono esibiti davanti alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e il super ospite Leonardo Pieraccioni.
La terza puntata di Tale e Quale Show 2025
A rompere il ghiaccio è Gianni Ippoliti, che imita Renato Zero con il brano ‘Baratto’. “A me è sembrato più arenato Zero, che Renato” è il commento di Giorgio Panariello. Commento peraltro generoso. Seconda esibizione: Pamela Petrarolo nei panni di Gianna Nannini sul brano ‘Meravigliosa creatura’. Terze sul palco le Donatella, che portano sul palco Frida e Agnetha degli Abba e il brano ‘Dancing queen’. E non ne escono in maniera del tutto brillante.
Tocca poi a Carmen Di Pietro, che imita Ornella Vanoni ne ‘L’appuntamento’. Male. Con un esibizione che assomiglia più che altro a un rantolo fastidioso. Segue poi Tony Maiello, nei panni di Mango con la canzone ‘La rondine’. Sesta ad esibirsi è Maryna, con ‘Objection’ di Shakira. E la sua è una performance tutto sommato superiore alla media di chi l’ha preceduta. Tocca poi al duetto impossibile di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Inutile dire che ne è uscita una performance imbarazzante. Ottavo in gara è Peppe Quintale, che imita Patrick Hernandez in ‘Born to be alive’. Penultimo ad esibirsi è Samuele Cavallo, che veste i panni di Marco Mengoni con il brano ‘Due vite’. Che di fatto ipoteca la vittoria finale di questa edizione di Tale e Quale Show. Ultima sul palco: Antonella Fiordelisi nei panni di Elodie con la canzone ‘Dimenticarsi alle 7’.
Chi ha vinto e la classifica
Ad aver vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2025 è Pamela Petrarolo. Secondo Tony Maiello, terzi Flavio Insinna e Gabrielle Cirilli. Il resto della classifica: Samuele Cavallo, Antonella Fiordelisi, le Donatella, Maryna, Peppe Quintale. Penultimo Carmen Di Pietro, ultimo Gianni Ippoliti.
Le esibizioni della quarta puntata
Ecco le imitazioni assegnate ai concorrenti per la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025, quella che andrà in onda venerdì 17 ottobre:
Antonella Fiordelisi – Anna Pepe
Peppe Quintale – Tony Hadley
Samuele Cavallo – Massimo Ranieri
Pamela Petrarolo – Ivana Spagna
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Rocco Hunt e Renato Carosone
Le Donatella – Paola e Chiara
Gianni Ippoliti – Gianni Morandi
Maryna – Anna Tatangelo
Tony Maiello – Harry Styles
Carmen Di Pietro – Celine Dion