Tale e Quale Show, terza puntata: chi ha vinto e la classifica

Roma, 10 ottobre 2025 – Terza puntata di Tale e Quale Show. Chi ha vinto la serata di venerdì 10 ottobre del talent show condotto da Carlo Conti? Nelle prime puntate i protagonisti delle posizioni di vertice in classifica sono stati Samuele Cavallo, Tony Maiello, Pamela Petrarolo e la coppia dei duetti impossibili composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. I dieci concorrenti si sono esibiti davanti alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e il super ospite Leonardo Pieraccioni.

La giuria della terza puntata di Tale e Quale Show 2025

A rompere il ghiaccio è Gianni Ippoliti, che imita Renato Zero con il brano ‘Baratto’. “A me è sembrato più arenato Zero, che Renato” è il commento di Giorgio Panariello. Commento peraltro generoso. Seconda esibizione: Pamela Petrarolo nei panni di Gianna Nannini sul brano ‘Meravigliosa creatura’. Terze sul palco le Donatella, che portano sul palco Frida e Agnetha degli Abba e il brano ‘Dancing queen’. E non ne escono in maniera del tutto brillante.

Tocca poi a Carmen Di Pietro, che imita Ornella Vanoni ne ‘L’appuntamento’. Male. Con un esibizione che assomiglia più che altro a un rantolo fastidioso. Segue poi Tony Maiello, nei panni di Mango con la canzone ‘La rondine’. Sesta ad esibirsi è Maryna, con ‘Objection’ di Shakira. E la sua è una performance tutto sommato superiore alla media di chi l’ha preceduta. Tocca poi al duetto impossibile di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Inutile dire che ne è uscita una performance imbarazzante. Ottavo in gara è Peppe Quintale, che imita Patrick Hernandez in ‘Born to be alive’. Penultimo ad esibirsi è Samuele Cavallo, che veste i panni di Marco Mengoni con il brano ‘Due vite’. Che di fatto ipoteca la vittoria finale di questa edizione di Tale e Quale Show. Ultima sul palco: Antonella Fiordelisi nei panni di Elodie con la canzone ‘Dimenticarsi alle 7’.

Le Donatella nella terza puntata di Tale e Quale Show 2025

Ad aver vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2025 è Pamela Petrarolo. Secondo Tony Maiello, terzi Flavio Insinna e Gabrielle Cirilli. Il resto della classifica: Samuele Cavallo, Antonella Fiordelisi, le Donatella, Maryna, Peppe Quintale. Penultimo Carmen Di Pietro, ultimo Gianni Ippoliti.

Ecco le imitazioni assegnate ai concorrenti per la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025, quella che andrà in onda venerdì 17 ottobre:

Antonella Fiordelisi – Anna Pepe

Peppe Quintale – Tony Hadley

Samuele Cavallo – Massimo Ranieri

Pamela Petrarolo – Ivana Spagna

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Rocco Hunt e Renato Carosone

Le Donatella – Paola e Chiara

Gianni Ippoliti – Gianni Morandi

Maryna – Anna Tatangelo

Tony Maiello – Harry Styles

Carmen Di Pietro – Celine Dion