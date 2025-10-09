Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoCrisi FranciaAi Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
SpettacoliTale e Quale Show, le imitazioni della terza puntata
9 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Tale e Quale Show, le imitazioni della terza puntata

Tale e Quale Show, le imitazioni della terza puntata

Fra i migliori delle prime due serate del programma condotto da Carlo Conti ci sono Samuele Cavallo, Tony Maiello e la coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Cosa succederà nella terza puntata di Tale e Quale Show?

Cosa succederà nella terza puntata di Tale e Quale Show?

Per approfondire:

Roma, 9 ottobre 2025 – Quali saranno le esibizioni della terza puntata di ‘Tale e Quale Show?  Nelle prime due serate del talent show condotto ogni venerdì in Prima serata su Raiuno da Carlo Conti è successo di tutto: i giochi non sono mai stati così incerti. Nella terza puntata, in onda venerdì 10 ottobre, potrebbe quindi succedere ancora di tutto,

A vincere la prima puntata di Tale e Quale Show 2025 era stato Tony Maiello, davanti a Pamela Petrarolo, Samuele Cavallo e Insinna & Cirilli, Peppe Quintale, Antonella Fiordelisi, Le Donatella. Penultimo Gianni Ippoliti. Ultime Carmen Di Pietro e Maryna. Nella seconda puntata, invece, quasi tutto rivoluzionato: ha vinto Samuele Cavallo, seconda Maryna, terza la coppia Flavio Insinna&Gabriele Cirilli. A seguire Tony Maiello, Pamela Petrarolo, le Donatella, Antonella Fiordelisi, Peppe Quintale, Gianni Ippoliti, Carmen Di Pietro. Quello che abbiamo capito, quindi, è che il fondo della classifica è un affare di Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti. E per il resto? Samuele Cavallo è senza dubbio fra i favoriti, insieme a Tony Maiello e Pamela Petrarolo. La coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli li insegue. 

Le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show

Venerdì 10 ottobre va in onda dalle 21.30 su Raiuno la terza puntata di Tale e Quale Show, con la super giuria composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un ospite a sorpresa. Ecco le imitazioni che i dieci concorrenti dovranno affrontare:

Peppe Quintale - Patrick Hernandez

Le Donatella – Frida e Agnetha degli Abba

Tony Maiello – Mango

Maryna – Shakira

Carmen Di Pietro – Ornella Vanoni

Pamela Petrarolo – Gianna Nannini

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna - Tommy Cash e Fiorella Mannoia

Samuele Cavallo - Marco Mengoni

Antonella Fiordelisi – Elodie

Gianni Ippoliti - Renato Zero

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata