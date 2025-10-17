Tale e Quale Show 17 ottobre: le imitazioni e cosa succederà nella quarta puntata

Roma, 17 ottobre 2025 – Quali sono le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale show 2025? Oggi, venerdì 17 ottobre, dalle 21.30 alle 23.55 va in onda la quarta puntata del programma di Raiuno.

Samuele Cavallo a Tale e Quale Show

Pamela Petrarolo, Tony Maiello e Flavio Insinna con Gabriele Cirilli. Questo era stato il podio della terza puntata di Tale e Quale Show di venerdì 10 ottobre. Il resto della classifica aveva visto posizionarsi Samuele Cavallo, Antonella Fiordelisi, le Donatella, Maryna, Peppe Quintale. Penultima Carmen Di Pietro, ultimo Gianni Ippoliti. Appare quindi ormai evidente che gli ultimi posti in graduatoria siano affare di Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti. Ma i primi? A giocarsela sono senza dubbio Pamela Petrarolo, Gianni Ippoliti e la coppia dei duetti impossibili composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Cosa succederà nella quarta puntata del talent show condotto da Carlo Conti in Prima serata su Raiuno? Senza dubbio protagonista sarà la super giuria, con un Cristiano Malgioglio che non mancherà di regalare qualche perla delle sue, oltre ai battibecchi con Giorgio Panariello. Fra i concorrenti, attenzione come sempre a Samuele Cavallo, Pamela Petrarolo e Tony Maiello.

Ecco le imitazioni assegnate ai concorrenti per la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025, in onda venerdì 17 ottobre:

Antonella Fiordelisi – Anna Pepe

Peppe Quintale – Tony Hadley

Samuele Cavallo – Massimo Ranieri

Pamela Petrarolo – Ivana Spagna

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Rocco Hunt e Renato Carosone

Le Donatella – Paola e Chiara

Gianni Ippoliti – Gianni Morandi

Maryna – Anna Tatangelo

Tony Maiello – Harry Styles

Carmen Di Pietro – Celine Dion