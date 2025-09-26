Tale e Quale Show, chi ha vinto la prima puntata e classifica

Roma, 27 settembre 2026 – Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2025? Il talent show condotto da Carlo Conti ogni venerdì sera dalle 21.30 su Raiuno insieme alla super giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Ubaldo Pantani come special guest, ha visto succedersi sul palco i dieci concorrenti di questa edizione.

“Vorrei dedicare simbolicamente questa edizione del programma a Pippo Baudo, che in questi studi ha condotto tanti varietà” ha esordito il conduttore Carlo Conti.

A rompere il ghiaccio sono Giulia e Silvia Provvedi, ovvero le Donatella. Che imitano Alessandra Amoroso e Serena Brancale cantando ‘Serenata’. La giuria esprime parere favorevole, anche se Cristiano Malgioglio non è molto d’accordo. Tocca poi a Tony Maiello, che impersona Sal Da Vinci e canta ‘Rossetto e caffè’. Standing ovation anche per lui, senza dubbio più meritata rispetto a quella tributata alle Donatella. Giuria favorevole, anche se Cristiano Malgioglio ha commentato: “E’ mancata la napoletanità”. E in effetti un po’ ha anche avuto ragione. Terza a salire sul palco della prima puntata della quindicesima edizione di ‘Tale e Quale Show’ è Marina Valdemoro Maino, ovvero Maryna, che imita Lady Gaga. Con ‘Born this way’. E non solo non sfigura, ma regala anche una performance.

Quarti protagonisti della serata: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Luciano Pavarotti e Lucio Corsi. Insinna e Cirilli saranno protagonisti in questa edizione del talent show di Raiuno di duetti impossibili. Nella prima serata hanno portato sul palco il duetto su ‘Volevo essere un duro’. Il duetto è ai limiti dell’imbarazzante. Soprattutto per quanto riguarda Flavio Insinna. Esibizione trascurabile. Quinta a salire sul palco è Antonella Fiordelisi, che imita Gaia in ‘Chiamo io chiami tu’. E spacca la giuria: Cristiano Malgioglio contro tutti criticando la sua performance.

Tocca poi a Gianni Ippoliti, che impersona Tony Dallara con ‘Come prima’. E lo fa in modo molto credibile. Settimo sul palco è Samuele Cavallo, che interpreta Olly con ‘Balorda nostalgia’. Che anche in questo caso spacca un po’ la giuria. Ottava concorrente: Carmen Di Pietro, la “ripetente” che interpreta Madonna con ‘La isla bonita’ in questa prima puntata di ‘Tale e Quale Show 2025’. Performance ovviamente e prevedibilmente disastrosa. Penultima concorrente in gara è Pamela Petrarolo, che imita Noemi con ‘Se t’innamori muori’. E conquista l’intera giuria. Cristiano Malgioglio compreso. Chiude la gara Peppe Quintale, che propone Elvis Presley con ‘It’s now or never’ e fa davvero un figurone.

A votare sono giuria, televoto e i concorrenti stessi. A vincere la prima puntata di Tale e Quale Show 2025 è Tony Maiello, seconda Pamela Petrarolo. Il resto della classifica: Samuele Cavallo e Insinna & Cirilli, Peppe Quintale, Antonella Fiordelisi, Le Donatella. Penultimo Gianni Ippoliti. Ultime Carmen Di Pietro e Maryna.

I concorrenti nella puntata di venerdì 3 ottobre dovranno misurarsi con queste imitazioni:

Donatella – Baby K e Giusy Ferreri

Tony Maiello – Ed Sheeran

Maryna – Anna Oxa

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna – Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi

Antonella Fiordelisi - Dua Lipa

Gianni Ippoliti – Fred Bongusto

Samuele Cavallo - Benson Boone

Carmen Di Pietro – Ambra Angiolini

Pamela Petrarolo – Rita Pavone

Peppe Quintale – Achille Lauro