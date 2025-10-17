Tale e Quale Show, chi ha vinto e classifica della quarta puntata

Roma, 17 ottobre 2025 – Come è andata la quarta puntata di Tale e Quale Show 2025? Le conferme del talent show condotto da Carlo Conti ogni venerdì in Prima serata su Raiuno si chiamano Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti, sempre più sul fondo della classifica.

Carlo Conti nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2025

Il primo ad esibirsi davanti alla super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e dal super ospite Andrea Pucci è Samuele Cavallo. L’attore veste i panni di Massimo Ranieri con ‘Perdere l’amore’. Tocca poi ad Antonella Fiordelisi, che interpreta Anna Pepe nella canzone ‘30 gradi’. Terza sul palco: Pamela Petrarolo, con Ivana Spagna e ‘Gente come noi’. In scena ecco poi Peppe Quintale, che imita Tony Hadley degli Spandau Ballet nella canzone ‘Gold’. Quinti in gara: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, ovvero Renato Carosone e Rocco Hunt con ‘Tu vuò fà l’americano’. Sul palco tocca poi a Tony Maiello, che si esibisce come Harry Styles con il brano ‘As it was’. Settima ad esibirsi: Maryna nei panni di Anna Tatangelo. Canta ‘Essere una donna’. Ottava sul palco è Carmen Di Pietro: la sua Celine Dion canta ‘My heart will go on’. Ovviamente è un disastro annunciato. Penultimo in gara: Gianni Ippoliti, che imita Gianni Morandi cantando ‘Non son degno di te’. A chiudere la serata sono le Donatella, nei panni di Paola e Chiara. Cantano ‘Furore’.

La giuria nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2025

Ad aver vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show è Peppe Quintale, davanti a Gianni Ippoliti e Pamela Petrarolo. Il resto della classifica: Antonella Fiordelisi, Maryna, le Donatella, Samuele Cavallo, Tony Maiello, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Ultima Carmen Di Pietro.

Ecco le imitazioni assegnate ai concorrenti per la quinta puntata di Tale e Quale Show 2025 che andrà in onda venerdì 24 ottobre sono:

Carmen Di Pietro – Orietta Berti

Le Donatella – Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Peppe Quintale – Jovanotti

Samuele Cavallo – Robbie Williams

Maryna – Christina Aguilera

Antonella Fiordelisi – Karol G

Tony Maiello – Tiziano Ferro

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Piero Pelù ed Edoardo Bennato

Gianni Ippoliti – Tony Effe

Pamela Petrarolo – Mia Martini