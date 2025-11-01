Tale e Quale Show 31 ottobre, chi ha vinto e le assegnazioni della finale

Roma, 31 ottobre 2025 – Samuele Cavallo vola spedito verso il trionfo nella classifica generale di Tale e Quale Show 2025. L’attore della soap ‘Un posto al sole’ ha vinto la semifinale del talent show di Raiuno condotto da Carlo Conti – e che nella puntata di venerdì 31 ottobre ha visto i 10 concorrenti essere giudicati dalla super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e dall’ospite Sergio Friscia – in coabitazione con la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Terzo gradino del podio della semifinale per le Donatella. Il resto della classifica: Antonella Fiordelisi, Peppe Quintale, Maryna, Pamela Petrarolo, Tony Maiello, Gianni Ippoliti. Ultima della classe, come ormai di consueto, la “ripetente” Carmen Di Pietro.

La finale di Tale e Quale Show 2025 andrà in onda venerdì 7 novembre in Prima serata su Raiuno. La previsione della vittoria finale di Tale e Quale Show è tutta appannaggio di Samuele Cavallo. L’attore, insieme a Pamela Petrarolo e Tony Maiello, è oggettivamente uno dei talenti più luminosi di questa edizione del programma.

Chi dovranno imitare nella finale di venerdì 7 novembre i concorrenti di Tale e Quale Show 2025? Ecco le assegnazioni per l’ultima puntata del talent show di Raiuno:

Maryna – Raffaella Carrà

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Gigi Proietti e Claudio Villa

Pamela Petrarolo – Emma Marrone

Peppe Quintale – Tom Jones

Gianni Ippoliti – Cristiano Malgioglio

Carmen Di Pietro – Mina

Antonella Fiordelisi – Rose Villain

Le Donatella – Le gemelle Kessler

Samuele Cavallo – Bon Jovi

Tony Maiello – Gigi D’Alessio