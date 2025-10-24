Tale e Quale Show 24 ottobre: chi ha vinto e la classifica

Roma, 24 ottobre 2025 – Momenti divertenti dovuti principalmente all’interazione fra i giurati Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Nicola Savino, super ospite del 24 ottobre, e una classifica non del tutto prevedibile, oltre a dieci esibizioni altalenanti: questo è successo durante la quinta puntata di Tale e Quale Show.

Le Donatella nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2025

Il primo ad esibirsi è Tony Maiello, nei panni di Tiziano Ferro, con ‘Sere nere’. Una performance pazzesca. Seconde sul palco sono le Donatella, che imitano Heather Parisi e Lorella Cuccarini interpretando un medley di entrambe. E cavandosela anche discretamente nel ballo. Terzo concorrente in gara: Gianni Ippoliti che imita Tony Effe in ‘Damme ‘na mano’. E risulta inascoltabile esattamente come lui. Ma senza autotune. Quarto protagonista: Samuele Cavallo, che incarna Robbie Williams e si esibisce con la canzone ‘Angels’. Quinta a cantare è Carmen Di Pietro, nei panni di Orietta Berti con ‘Tipitipitì’. E ovviamente è un disastro annunciato. “Ma perché dovete sottoporci a questa punizione?” chiede Cristiano Malgioglio interpretando il pensiero di gran parte del pubblico. Tocca poi ad Antonella Fiordelisi, che si presenta come Karol G con il brano ‘Si antes te hubiera conocido’. L’aspetto più interessante di questa esibizione è il commento di Cristiano Malgioglio: “Per come ballo, io sono una via di mezzo fra Shakira e Karol G”. Settima concorrente: Pamela Petrarolo, che imita Mia Martini proponendo sul palco ‘Gli uomini non cambiano’. Esibizione da applausi. Ottavi sul palco: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli nei panni di Edoardo Bennato e Piero Pelù ne ‘Il gatto e la volpe’. Penultimo in gara Peppe Quintale, vincitore della quarta puntata di Tale e Quale Show con l’imitazione di Tony Hadley. Nella puntata di venerdì 24 ottobre Peppe Quintale porta in scena Jovanotti cantando ‘Penso positivo’. Non ci siamo. Chiude la puntata Maryna, chiamata ad interpretare Christina Aguilera con ‘Hurt’.

Ad aggiudicarsi la vittoria della quinta puntata di Tale e Quale Show, quella andata in onda venerdì 24 ottobre è stata Maryna, davanti a Tony Maiello e a Pamela Petrarolo e Antonella Fiordelisi. Il resto della classifica: Samuele Cavallo, Le Donatella, Flavio Insinna con Gabriele Cirilli, Peppe Quintale, Gianni Ippoliti, Carmen Di Pietro.

Carlo Conti nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2025

Chi dovranno imitare i concorrenti nella sesta puntata di Tale e Quale Show che andrà in onda venerdì 31 ottobre? Ecco le assegnazioni ai dieci concorrenti:

Pamela Petrarolo – Fiorella Mannoia

Peppe Quintale - Barry Gibb dei Bee Gees

Antonella Fiordelisi - Clara

Tony Maiello – Mahmood

Carmen Di Pietro – Boy George

Le Donatella – Ditonellapiaga e Rettore

Maryna – Serena Brancale

Gianni Ippoliti – Peppino Di Capri

Samuele Cavallo – Diodato

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Frankenstein e Mercoledì