Sziget Festival 2023: date, cantanti, info e biglietti

Anche quest’anno torna lo Sziget Festival, il festival più grande d’Europa, la 29esima edizione è in programma dal 10 al 15 agosto a Budapest. Come da tradizione, anche stavolta l’evento si svolgerà in una suggestiva isola in mezzo al Danubio (Óbuda) a pochi chilometri di distanza dalla capitale ungherese. Sarà ancora una volta un’esperienza culturale immersiva, a 360°, e davvero unica nel suo genere. Sziget non è infatti un semplice festival musicale come tanti altri ma combina la possibilità di godersi le performance degli artisti di mezzo mondo con una vacanza immersa nel verde, circondati da persone di tutto il mondo e arti performative di tutti i tipi. Il tutto si svolge in un’area che comprende più di 34 venue, diversi campeggi interni per tutte le esigenze, aree relax, food, giostre, zone sportive e chi più ne ha più ne metta.

Tutti gli artisti che si esibiranno allo Sziget Festival 2023: la line-up completa

Anche per la prossima edizione del festival ungherese ce n’è davvero per tutti i gusti. La settimana di concerti in programma ad agosto accoglierà la crème de la crème del pop, del rap, dell’elettronica e del rock a livello europeo e internazionale, per una settimana di live davvero indimenticabili. La line-up completa di quest’anno include dunque i seguenti artisti: Billie Eilish, David Guetta, Florence & The Machine, Imagine Dragons, Sam Fender, Yungblud, Foals, Jamie XX, M83, Moderat, Frank Carter & The Rattlesnakes, Niall Horan, Macklemore, Lorde, Mimi Webb, Sven Väth, Nothing but thieves, Two Feet V**gra Boys, Amyl and the sniffers, 070 Shake, Tv Girl, Dixon, Baby Queen, The Comet is coming, Youngr, Los Bitchos, Destroy Boys, Kelly Lee Owens, Mall Grab, Partiboi69, Parra for Cuva, Jungle By night, Yunè Pinku, Hannah Grae, Yung Lean, Girl in Red, Caroline Polachek, Arlo Parks, Arj, Easy Life, Foals, Bonobo, Loyle Carner, Moderat, Jeff Mills, Sleaford Mods, Reinier Zonneveld, Mochakk, Sg Lewis, Ben Böhmer, Uncle Waffles, Giant Rooks, I hate models, Kobosil, Vtss, Confidence Man, Son mieux mall Grab, Acid Arab Live, DJ Tennis, Shlømo, 99999999, Herransauna XXL, Patrick Mason, TxC, Bizzey, Yunè Pinku Dj Set, Call me karizma, Josman, Lucie Antunes, Coloray, Hannah Grae, Queralt Lahoz, Anna Fr, 47TER, Leyo, The Haunted Youth, Lass, M. Byrd, Stain the canvas.

Gli headliner, giorno per giorno

Ogni singolo giorno sui vari palchi presenti sull’isola si altereranno decine artisti provenienti dai quattro angoli del globo, Italia compresa. Scontato dire però che gran parte del pubblico, come sempre, attende con impazienza i vari headliner che saliranno a fine serata sul main stage. La prima ad aprire le danze sarà Florence Welch con i suoi The Machine il 10 agosto. A seguire in veste di headliner troveremo nell’ordine gli Imagine Dragons di Dan Reynolds (l’11 agosto), David Guetta (il 12), Mumford & Sons (il 13), Macklemore (il 14) e infine, come ciliegina sulla torta, Billie Eilish intratterrà le migliaia di giovani spettatori di Sziget martedì 15 agosto.

Gli artisti italiani presenti all’evento

Ci sarà anche molta Italia all’evento musicale per eccellenza della stagione estiva dei concerti europei: i nostri connazionali che avranno l’occasione di essere presenti all’evento potranno infatti assistere ai live di un nutrito gruppo di artisti nostrani. Presenti allo Sziget 2023 con i loro live pomeridiani e i loro dj-set notturni saranno: Extraliscio, i Santi Francesi, gli Studio Murena, i Dumbo Gets Mad, Palmaria, Savana Funk, i Meganoidi, i Red Room, Gianpiero Carbonara dj, Carlo chicco dj, Fab MayDay dj, Mr. Bogo, Chroma Sound System djset e Andrea Fiorito dj. C’è in particolare grande attesa per l’arrivo del rapper Lazza, ancora oggi in vetta alle classifiche grazie al successo del suo ultimo fortunatissimo disco ‘Sirio’, 6 volte disco di platino. Il cantante, che da poco ha dato il via al suo tour estivo, si trova in questi mesi in radio con il suo recente singolo sanremese ‘Cenere’, ancora in top 10 FIMI a ben 5 mesi dalla conclusione della kermesse ligure. Lazza è il terzo artista italiano a riuscire a salire sul main stage dell’evento dopo 30 anni di manifestazione: prima di lui soltanto Jovanotti e Subsonica: l’artista si esibirà a Sziget 2023 lunedì 14 agosto alle ore 16:00. Insieme a Lazza ci saranno tra gli artisti italiani anche i Tale Of Us (presso la Party Arena), Vinicio Capossela (Global Village), Gio Evan (Europe Stage), Stain The Canvas (Europe Stage), Mezzosangue (Europe Stage), 999999999 (Colosseum), Dj Tennis (Colosseum), 43.nove (Europe Stage – vincitori delle selezioni italiane Festival Pass) e Asymptote (Colosseum). Si tratta di una lista di artisti destinata ad allungarsi nel corso delle prossime settimane, con l’aggiunta di diversi artisti e performer di arti circensi.

I biglietti per lo Sziget

Sul sito ufficiale della manifestazione sono ancora disponibili i biglietti per l’evento, acquistabili in base alle proprie preferenze. Chi ha intenzione di rimanere sull’isola per tutta la durata del festival potrà acquistare un pass di 6 giorni al prezzo di 365 euro; chi invece rimarrà allo Sziget per 3 giorni spenderà 260 euro; infine, chi volesse partecipare soltanto ad uno dei numerosi live in programma potrà limitarsi ad acquistare un biglietto giornaliero dal prezzo di 85 euro.

Dove alloggiare: le varie opzioni di camping

Su www.szigetfestival.com oltre alle informazioni relative agli orari dei vari set degli artisti in programma troverete anche i dettagli legati ai vari campeggi che l’area offre per tutti i visitatori che vorranno vivere l’esperienza al massimo campeggiando sull’isola dove si svolge Sziget. Sarà per esempio possibile piazzare la propria tenda gratuitamente in zona se in possesso di un pass di 6 giorni, di un pass di tre giorni o di un pass giornaliero, a patto di dimostrare di essere in possesso di due biglietti giornalieri consecutivi. In alternativa sono disponibili altri camping organizzati sulla parte ovest dell’isola (l’opzione Siesta camping e Park Camping) o, in alternativa, sistemazioni più comode come lo Sziget Ville, il Caravan Camping o il Podpadopolis. Sul sito dell’evento, dove è possibile acquistare il proprio posto letto, sono inoltre indicate diverse opzioni in città o a breve distanza dal luogo dell’evento, come ostelli della gioventù, hotel veri e propri e persino curiose sistemazioni a forma di igloo.