La squadra di Francesco Gabbani: perché può vincere X Factor 2025

Milano, 23 ottobre 2025 – La squadra di Francesco Gabbani ai Live di X Factor 2025 può regalare grandi gioie al proprio coach e a tutto lo staff che si occupa delle esibizioni del talent show condotto da Giorgia e prodotto da Fremantle per Sky. Il programma, in onda ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now, entra nella fase caldissima dei Live e ogni giudice ha avuto la possibilità di scegliere tre concorrenti sui quali puntare. Francesco Gabbani è il volto nuovo fra i giudici della diciannovesima edizione del programma e ha scelto di giocarsi l’X Pass puntando su un vero cavallo di ragazza: quel Piercesare Fagioli, in arte PierC, che ha fatto commuovere pubblico e giudici – soprattutto Paola Iezzi, va sottolineato – durante ogni tappa delle selezioni. Succederà così anche ai Live? Basterà per vincere il programma? Ai giudici e al televoto l’ardua sentenza. La formazione guidata dal cantautore di Carrara ha in PierC il proprio punto di forza, in Michelle Lufo quello un po’ più fragile e in Tellynonpiangere la possibile sorpresa di questa edizione. Non c’è che dire: un esordio col botto.