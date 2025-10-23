Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaVideo LouvreScommesse NbaCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
SpettacoliLa squadra di Francesco Gabbani: perché può vincere X Factor 2025
23 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

La squadra di Francesco Gabbani: perché può vincere X Factor 2025

2

tellynonpiangere a X Factor 2025: chi è

3

Chi è Michelle Lufo di X Factor 2025

4

Chi è PierC e perché può vincere X Factor 2025

  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. La squadra di Francesco Gabbani: perché può vincere X Factor 2025

La squadra di Francesco Gabbani: perché può vincere X Factor 2025

Il giudice new entry del talent show di Sky ha subito la possibilità di trionfare, ma attenzione a sopravvalutare i pronostici

La squadra di Francesco Gabbani ai Live di X Factor 2025 (Foto Virginia Bettoja)

Milano, 23 ottobre 2025 – La squadra di Francesco Gabbani ai Live di X Factor 2025 può regalare grandi gioie al proprio coach e a tutto lo staff che si occupa delle esibizioni del talent show condotto da Giorgia e prodotto da Fremantle per Sky. Il programma, in onda ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now, entra nella fase caldissima dei Live e ogni giudice ha avuto la possibilità di scegliere tre concorrenti sui quali puntare. Francesco Gabbani è il volto nuovo fra i giudici della diciannovesima edizione del programma e ha scelto di giocarsi l’X Pass puntando su un vero cavallo di ragazza: quel Piercesare Fagioli, in arte PierC, che ha fatto commuovere pubblico e giudici – soprattutto Paola Iezzi, va sottolineato – durante ogni tappa delle selezioni. Succederà così anche ai Live? Basterà per vincere il programma? Ai giudici e al televoto l’ardua sentenza. La formazione guidata dal cantautore di Carrara ha in PierC il proprio punto di forza, in Michelle Lufo quello un po’ più fragile e in Tellynonpiangere la possibile sorpresa di questa edizione. Non c’è che dire: un esordio col botto. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
La squadra di Paola Iezzi a X Factor: è lei la favorita alla vittoria finale?
Articolo
X Factor 2025, la squadra di Jake La Furia: chi può arrivare in finale
Articolo
La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025: i favoriti alla finale
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

X Factor