Spettacoli teatrali a settembre 2023: tutti gli appuntamenti

Dai concerti jazz alle pièce teatrali passando per gli show comici ecco quali saranno i principali spettacoli e gli eventi in scena nei teatri di tutte le città italiane nel mese di settembre appena iniziato.

Aida - Arena di Verona

Grandi celebrazioni del 100° Arena di Verona Opera Festival 2023 con una nuova messa in scena del capolavoro dell’Aida di Verdi in programma fino al 9 settembre nella splendida location scaligera. L’opera è ambientata all’ombra delle piramidi, in un Egitto antico e misterioso: al centro troviamo il travagliato amore che lega Aida (una principessa etiope diventata schiava) a Radamès, il coraggioso guerriero di cui è invaghita anche Amneris, la figlia del Faraone.

Checco Zalone - Amore + Iva

Lo spettacolo del comico pugliese sarà in scena dall’8 al 11 settembre presso l’Arena della Vittoria di Bari e il 30 settembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, ‘Amore + Iva’ è uno show che mescolerà l’ironia di Zalone con momenti musicali davvero da non perdere.

Maurizio Battista

Il simpatico comico romano proporrà al suo pubblico un quesito: il passato è davvero così “passato” e vecchio come vogliono farci credere? E chi ha detto che la felicità non sia nient’altro che un accumulo di “effetti speciali” e non piuttosto la capacità di sapersi divertire con poco?

Accompagnato dalla musica dei Los Locos, dalle canzoni di Renato Zero interpretate dal suo erede naturale Daniele, Battista si esibirà all’Anfiteatro Romano di Terni l’8 settembre e il 22 settembre al Politeama di Catanzaro.

Filippo Caccamo - Tel chi Filippo

Il comico rivisita con spirito dissacrante il mondo della scuola, tra monologhi e canzoni orecchiabili. Filippo Caccamo interpreta nel suo show la vita di professori, collaboratori scolastici, tecnici e segretari portando sul palco i suoi personaggi più conosciuti e amati e allargando lo sguardo a tante altre tematiche più impegnate, come la crescita personale e le responsabilità che ne derivano, ma anche il rapporto con i genitori. L’attore porterà il suo show sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica il 15 settembre, mentre il 16 settembre sarà all’Arena Gigli di Porto Recanati.

Ulisse - L’ultima Odissea

In programma al Teatro Greco di Siracusa il 20 e 21 settembre, lo spettacolo è un racconto epico nel quale, prosa, musica, lirica, danza, performance, quadri scenici e giochi di luce si fondono, attualizzando il concetto di “teatro totale”. Nello show assisteremo al racconto da parte di Ulisse delle dodici tappe più significative della sua Odissea.

Enrico Brignano - “Ma… diamoci del tu”

Il comico sarà in scena con il suo irriverente show all’Arcimboldi di Milano dal 21 al 24 settembre, il 29 e il 30 settembre sarà invece al teatro Augusteo di Napoli. Nello show, Brignano riflette sul significato che diamo al “tu” e al “lei” e su come questo ci faccia pensare al tempo che passa e a quanto stiamo invecchiando.