Federica Pagliaroli si racconta: “Sono pazza per il set”

Se sei figlia unica di una famiglia con business nell’edilizia, convincere i genitori che nella tua vita può esserci solo la recitazione e non esiste un piano B, può essere complicato. Poi viene il giorno in cui annunci trionfale che sarai sul set di una serie di successo come la settima stagione di ’Che Dio ci aiuti’ e ogni tessera va miracolosamente al suo posto. In casa è festa, è commozione, è la riprova che il cammino intrapreso non è solo utopia. "E per me la prima vera e grande occasione di visibilità con un personaggio come Sara che il pubblico ha amato da subito per la sua gioiosa energia e la forza di andare avanti nonostante il passato difficile". Ma per Federica Pagliaroli l’approdo nella tv dei grandi ascolti non è altro che un passaggio verso quella molteplicità di ruoli di cui vorrebbe costellare la carriera. Che ha già peraltro raccolto riconoscimenti. Al Filming Italy Sardegna Festival è stata infatti premiata con il Filming Italy Spotlight Award insieme al collega Luca Grispini. E al Magna Graecia Film Festival a fine luglio le è stata consegnata la Vela del successo.

E poi c’è già una parte da protagonista in ’Even’ di Giulio Ancora...

"È stato il mio primo provino ed essere scelta per un’opera prima è sempre molto complesso. Sono Giulia, una ragazza ribelle e spensierata che vive la notte e dorme di giorno perchè fa la frontgirl in un gruppo dove suona una chitarra elettrica rosa. L’episodio che le sconvolge la vita è una violenza subita che la porta a collegare e intrecciare la sua vicenda con quella di una vittima di femminicidio di 30 anni prima per la quale la giustizia non aveva fatto il suo corso. Ho anche inciso una canzone e questo mi ha spalancato nuove prospettive perché ho iniziato a prendere lezioni di canto. Anche se resterò fedele alla prima vocazione, mi piace completare la preparazione anche se cantare mi destabilizza, mi coinvolge tanto emotivamente e fa emergere anche molte insicurezze".

C’è altro che bolle in pentola?

"Ho già finito di girare ’Un oggi alla volta’ di Nicola Conversa, che dovrebbe uscire in sala entro l’anno. Parte come commedia ma poi rivela risvolti drammatici. Sul set abbiamo riso tantissimo ma anche pianto tanto. La ragazza che interpreto un po’ mi somiglia, nel senso che sembra un po’ cinica ma poi è in fondo una romanticona. Non sempre comunque recitare parti che sembrano più simili a te è un vantaggio. Il rischio è deconcentrarsi e impegnarsi di meno, quando invece devi comunque dare vita a un personaggio".

Quali sono state le figure che l’hanno accompagnata in questa crescita?

"L’incontro più importante è stato con l’insegnante Camilla Cuparo, il cui imprinting si è esteso anche al lato umano della mia esistenza. Mi ha convinta che l’arte sia anticipatrice della realtà e ne denunci le storture. Ma che la recitazione per me non sarebbe mai stato un gioco l’avevo ben chiaro fin da quando, bambina, andavo a teatro coi miei genitori. Ciò che ho imparato al Centro Sperimentale è ascoltare, osservare, attingere da me stessa i lati oscuri e quelli luminosi".

Da fruitrice che cosa guarda preferibilmente?

"In Accademia abbiamo visto tanti film, dagli inizi del cinema ai giorni nostri. Tra le serie le mie preferite sono ’Normal People’ e ’Fleabag’, anche per la scrittura impeccabile".

I registi la vedono in personaggi che rispecchiano ciò che ama di più fare?

"Forse l’opposto, ossia che mi vedano in panni dove non mi sento a mio agio. Per esempio spesso mi riservano scene sensuali che non mi appartengono affatto nella vita. Oppure mi fanno fare l’adolescente anche se ho 25 anni. In ’Che Dio ci aiuti’ per la prima volta ho fatto la ragazza della mia età. In ’Mental’ facevo la sedicenne e avevo 21 anni. Comunque amo fare cose lontane da me".

La tv entra nei suoi piani?

"A oggi non ci ho mai pensato se non come attrice di fiction, ma un varietà, perché no? Come dare il volto a qualche campagna pubblicitaria se sposa una causa che mi cattura profondamente. Mentre escluderei i reality".

