Clamoroso a Temptation Island, Sonia B. è incinta: il terrapiattista Simone diventa papà

Milano, 1 agosto 2025 – Simone è stato uno dei fidanzati di Temptation Island 2025 più discussi. Un po’ per le sue affermazioni – “Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna, i dinosauri non si sono mai estinti” – e un po’ per i suoi comportamenti, come quello di baciare una delle tentatrici in bagno e poco dopo sostenere che la fidanzata Sonia B. sia la donna della sua vita: “Avevo bisogno di capire” ha cercato di sostenere durante il falò di confronto.

Simone e Sonia B. erano usciti da Temptation Island separati. Cosa sarà successo un mese dopo la conclusione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia?

Tornati a casa, i due hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto. “Succede però una cosa inaspettata: Sonia ha scoperto di essere incinta, cosa che non sapeva quando stava partecipando a Temptation Island tant’è che ha fatto il test di gravidanza pochi giorni prima della registrazione della puntata di ‘Un mese dopo’ – ha raccontato Filippo Bisciglia durante l’ultima puntata di questa stagione del programma -. So che volete questo bambino, so che siete entrambi felicissimi per questo bambino o bambina che nascerà. Non è un bambino riparatore, ma so che Sonia vuole dare un’altra possibilità a questa coppia”.

"Siamo commossi – commenta Simone –. E’ tutto inaspettato, tutto molto nuovo e bellissimo”. "Lui fin dall’inizio, ancor prima di scoprire la notizia, è sempre stato lì. Dal falò si è dimostrato comunque risolutivo della situazione che aveva creato (e anche in questo caso, come è avvenuto per l’avvocato Alessio, l’italiano è un po’ zoppicante). Il dolore che ho provato è stato grande, solo il tempo potrà dare quiete e rasserenazione. Siamo felici per la notizia, ci conosciamo 15 anni, abbiamo trascorso insieme alti e bassi e supereremo anche questa. Gli ho lasciato degli spiragli per dimostrarmi che ciò che dice e ciò che ha detto è tutto reale. Fino adesso nel suo ha dimostrato, ma deve dimostrare sempre. I miei sentimenti non li avevo mai messi in dubbio” sottolinea Sonia.