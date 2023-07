I Soliti Idioti, il tour estivo degli amici ritrovati Mandelli e Biggio

Dopo un lungo periodo in cui i loro percorsi umani e artistici hanno preso strade diverse, il duo comico formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli è tornato a esibirsi in un nuovo tour, ‘I soliti idioti – Il ritorno’, prodotto da Vertigo. E così possiamo assistere nuovamente agli sketch de ‘I soliti idioti’ a teatro nel 2023 nelle principali città italiane, con nuove date in programma prossimamente.

Sold out

Nel tour de ‘I soliti idioti’ a teatro 2023 sono riportati in scena i mitici personaggi creati da Biggio e Mandelli, che hanno lanciato a suo tempo dei veri e propri tormentoni, come Gianluca e Ruggero, I Tifosi, i Litigiosi, I Preti, Marialuce e Giampietro. Il debutto è avvenuto il 7 aprile al Colosseo di Torino, con il tutto esaurito. È poi proseguito a Firenze, a Padova, a Roma, a Milano e a Bologna, registrando puntualmente il sold out.

Date estive

Dopo le prime tappe primaverili, il tour de ‘I soliti idioti’ a teatro 2023 prosegue con nuovi appuntamenti anche in estate, inaugurato dallo spettacolo al Teatro Romano di Verona il 29 giugno. Seguiranno: - 13 luglio Ferrara Summer Festival - 15 luglio Flowers Festival, Torino - 22 luglio Sotto il Vulcano Fest – Anfiteatro Falcone Borsellino, Zafferana Etnea - 30 luglio Balena Fest, Genova - 6 agosto La Versiliana, Marina di Pietrasanta - 17 agosto Arena della Regina, Cattolica - 18 agosto Arena Gigli, Porto Recanati - 19 agosto Nottinarena, Lignano Sabbiadoro

Mtv

Il duo comico composto da Francesco Mandelli, lombardo, classe 1979, e da Fabrizio Biggio, toscano, si è formato oltre dieci anni fa. La collaborazione tra i due era già cominciata nei primi anni Duemila in alcuni programmi dell’emittente musicale Mtv.

Sitcom

Nel 2009, poi, Biggio e Mandelli sono stati i creatori e i protagonisti della sitcom ‘I Soliti Idioti’, da cui è tratto ora lo spettacolo teatrale. La serie ha avuto un grande successo per quattro stagioni, è diventata un fenomeno di culto e ha ricevuto alcuni riconoscimenti nel circuito di MTV.

Cinema

Nel 2011 i due, con ‘I Soliti Idioti’, sono sbarcati anche al cinema con una commedia che ha registrato notevoli incassi al botteghino. Sono seguiti altri due film nel 2012, ‘I 2 Soliti Idioti’ e nel 2015, ‘La Solita Commedia – Inferno’.

Sanremo

Sempre nel 2015 Biggio e Mandelli si sono esibiti in gara al Festival di Sanremo con la canzone ‘Vita d’Inferno’. Nella serata dedicata alle cover, omaggiando la tradizionale canzone italiana, il duo ha portato una versione personalizzata di ‘E la vita, la vita’ di Cochi e Renato.

La rottura

Poco dopo, però, la coppia è scoppiata. Per diversi anni i due hanno proseguito in maniera separata a livello professionale e artistico. Come hanno poi raccontato loro, successivamente, al ‘Corriere della Sera’, la separazione è stata brusca. Francesco e Fabrizio, che prima di tutto erano migliori amici, non si sono parlati per lungo tempo. Erano stati travolti da una grande popolarità, che li ha fatti andare in esaurimento e ha compromesso la loro armonia.

Reunion

Un giorno, però, sono stati contattati entrambi per fare una pubblicità nei panni de ‘I Soliti Idioti’. Sia l’uno che l’altro hanno accettato, senza confrontarsi. Sul set si sono ritrovati e lì hanno recuperato la loro sintonia. Il tour teatrale del 2023 ha sancito la loro reunion e il loro ritorno, come coppia comica, sulle scene.