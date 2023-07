Soleil Sorge in Rai: condurrà un programma con Vanzina e Vicedomini

Soleil Sorge alla prova del nove. La ex gieffina - la Rai sta pescando a piene mani dal serbatoio di personaggi del reality show condotto da Alfonso Signorini, basti pensare al cast della prossima edizione di 'Tale e quale show' - arriva in Rai. Insieme a Enrico Vanzina e Pascal Vicedomini dal 5 agosto al 16 settembre sarà al timone di un programma sul mondo del cinema e dell'attualità

"Tratterò due strisce, una riguardo al cinema con Enrico Vanzina e l'altra invece riguardo il benessere e la salute con il professor Lorenzetti. Sono davvero felicissima perché nel corso delle puntate si trattano temi della nostra società molto interessanti, con dei personaggi davvero interessanti" ha spiegato la stessa Soleil Sorge.

Il programma sarà in onda su Raidue e si chiamerà 'Felicità 2023'. Il nome ricorda proprio la trasmissione condotta ormai da un paio d'anni da Pascal Vicedomini, ovvero 'Felicità'. Un contenitore, uno spazio nel quale si succedono diversi ospiti.

E all'interno del quale in questa stagione farà parte anche Soleil Sorge. Si tratta di una sorta di prova del nove per l'ex opinionista, che in questo modo esce di fatto dalla "comfort zone" di Mediaset per approdare in un'azienda diversa. Che, a differenza di quella di Cologno Monzese, non l'ha tenuta a battesimo. E proprio per questo sarà ancora più interessante vederla alla prova.