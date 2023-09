Chi è Simone Antolini, promesso sposo di Cecchi Paone

Roma, 7 settembre 2023 – Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono sempre più vicini ai fiori d’arancio. I due, 62 anni il 16 settembre il giornalista e divulgatore scientifico e 23 anni il compagno, hanno fatto sapere che stanno pensando al grande passo che probabilmente compiranno prima di Natale. A celebrare la loro unione civile sarà Emma Bonino, da decenni impegnata nella lotta per i diritti civili.

L’annuncio

È stato proprio Cecchi Paone, intervistato di recente da ‘Chi’, ad annunciare l’importante decisione della coppia. Il giornalista e presentatore ha anche spiegato di essere diventato amico di Samantha, madre di Simone. Inizialmente la signora non aveva reagito bene alle scelte sentimentali del figlio, ma in seguito ha compreso e accettato la situazione. Pare che a farle cambiare idea sia stato anche un appello rivolto a lei dal compianto Maurizio Costanzo durante il suo show televisivo, in una puntata in cui erano ospiti Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Anzi, di recente la coppia è stata ospitata nelle Marche proprio dai genitori di Antolini che li hanno fatti sistemare direttamente nella loro stanza, un gesto che ha molto emozionato il giornalista.

Le origini di Antolini

A dare i natali a Simone Antolini è stata la cittadina di Ascoli Piceno. È nato nel settembre del 1999. Non si sa molto della sua famiglia d’origine. Uno dei pochi dettagli diffusi è che il giovane ha studiato Scienze Giuridiche e, per un periodo, ha lavorato nell’azienda agricola di proprietà del padre occupandosi di contabilità e di vendite. Attualmente Antolini dovrebbe vivere a Roma. Si sa anche che in passato, prima di mettersi con Cecchi Paone, Simone ha avuto una relazione di lungo corso con una ragazza.

La paternità

Nel 2023 Antolini è entrato nel cast de ‘L’Isola dei Famosi’ 2023 insieme ad Alessandro Cecchi Paone. In seguito alla partecipazione dei due al reality show è emerso che nella vita di Simone c’è la piccola Melissa, una bimba che Antolini ha avuto qualche anno fa, poco più che adolescente, da una sua ex originaria della Romania. Dopo poco tempo dalla nascita di Melissa, i suoi genitori si sono lasciati. La bambina vive con Simone e i nonni paterni. Antolini si è accordato con la sua ex partner in modo che questa possa vedere la figlia quando lo desidera. Cecchi Paone ha espresso il desiderio di adottare Melissa, la cui presenza è stata un ulteriore collante nella sua relazione con il compagno ed è da lui considerata un dono prezioso.

Famiglia allargata

A supportare la coppia è anche l’ex moglie di Cecchi Paone, Cristina Navarro. Il giornalista ha raccontato che, se non ci saranno problemi burocratici per l’unione civile tra lui e Simone, Cristina li ha già invitati ad andare in Spagna a sposarsi celebrando un matrimonio egualitario. Un passo decisivo che consentirebbe al conduttore di adottare legalmente la figlia di Simone.