Simona Guatieri: la verità sul tradimento di Keita Baldè

Il nome di Simona Guatieri è finito al centro del gossip a causa della (ex) coppia composta da Wanda Nara e Mauro Icardi perché quello che la donna aveva scelto come compagno di vita, Keita Baldè, è stato accusato di essere l’amante di Nara. La modella ha deciso di separarsi dal campione che attualmente gioca in Turchia e sabato racconterà nel salotto di Silvia Toffanin la fine dell’amore ma anche qualcosa in più della sua vita.

Simona Guatieri: chi è

Nata a Isernia il 28 aprile 1990, Guatieri ha iniziato la sua carriera da giovanissima, come modella. Ha partecipato a Miss Italia e, successivamente è sbarcata nel mondo della tv lavorando in Italia e all’estero. È stata, ad esempio, la velina mora della versione spagnola di ‘Striscia la notizia’ mentre nel nostro Paese ha condotto il reality ‘Non ditelo alla sposa’ su Real Time. Il suo profilo Instagram conta, attualmente, 186mila followers.

L’amore con Keita Baldè

Simona Gualtieri ha conosciuto Keita Baldè nel 2017 nel corso di un evento ma la storia con il calciatore, iniziata a qualche mese dal primo incontro, è stata ufficializzata l’anno successivo. Durante i mondiali di Russia 2018, infatti, la modella è stata avvistata a bordo-campo a tifare Senegal, nazionale in cui gioca l’attaccante. Nel 2019 è nato il primo figlio della coppia, Thiago, e nel 2021 è arrivata Isabel. Nel maggio 2022 Guatieri e Baldè si sposano sul lago di Como ma il matrimonio dura solo pochi mesi: la donna, infatti, scopre i tradimenti da parte del marito e lo lascia. Il giocatore che ha vestito, in Italia, le maglie di Inter, Lazio, Sampdoria e Napoli, è attualmente tesserato con il Sivasspor e vive in Turchia.

Il tradimento con Wanda Nara

Ad aver mostrato a Simona Guatieri video e immagini inequivocabili della relazione tra Wanda Nara e Keita Baldè è stato Mauro Icardi. “Mi ha contattato due mesi dopo il matrimonio” ha dichiarato la donna in un’intervista e ha, poi, aggiunto “mi ha detto che c’era stato un incontro a casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove riprese dalle telecamere interne della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo”.

Durante un altro incontro, Guatieri ha dichiarato: “Ho chiuso un po’ gli occhi e le orecchie. Avevamo appena costruito una famiglia, non potevo credere che il mio matrimonio stesse finendo. Ho cercato di convincere anche me stessa che tutto potesse tornare come prima”. Le cose, però, sono andate diversamente. Per l’ex modella, infatti, fingere che nulla fosse successo non è stato possibile: ha deciso di divorziare e allontanarsi dal padre dei suoi figli.

Simona Guatieri a ‘Verissimo’

La showgirl sarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ sabato 8 febbraio per la prima delle puntate del weekeend che andrà in onda a partire dalle 16:30.