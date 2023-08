Silent Bob and Sick Budd, i concerti di agosto

Una delle collaborazioni più proficue in campo discografico nella scena contemporanea è quella tra Silent Bob e Sick Budd, che stanno girando l’Italia con il loro tour.

Silent Bob

Classe 1999, il suo vero nome è Edoardo Fontana e proviene dalla provincia pavese. I suoi fan lo apprezzano perché è capace di unire il rap anni Novanta ai suoni più moderni. La sua musica, a dire il vero, risente di più influenze musicali, dalla trap al jazz, dal blues al rap. Sul fronte dell’hip pop inizialmente Silent Bob si è cimentato in sessioni jam e battles di freestyle. Dopo aver preso parte a un contest, nel 2017 ha conquistato un posto nella Bullz Records, un'etichetta indipendente milanese.

L’incontro con Sick Budd

È proprio presso la Bullz Records che è avvenuto l’incontro tra Silent Bob e il producer Sick Budd. Quest’ultimo ha contribuito alla definizione dell’identità sonora e musicale del rapper e lo ha stimolato a sviluppare la scrittura semplificandola e incentrandola sul significato. Al 2020 risale la pubblicazione del primo album ‘Piano B’, certificato oro. A novembre 2021 è stato pubblicato ‘Piove ancora’, che si è imposto nella scena urban.

Evoluzione

Nel febbraio 2022 Silent Bob ha iniziato un tour di concerti sold-out nelle principali città italiane. È uscito ‘Bussola’, prodotto da Sick Budd, seguito dal nuovo album di inediti ‘Habitat cielo’. I due, insieme, hanno intrapreso un nuovo percorso con la musica protagonista assoluta, in perenne trasformazione. Nella primavera di quell’anno si sono tenuti anche due grandi concerti-evento, uno all'Orion di Roma e l’altro al Fabrique di Milano.

Sick Budd

Nato nel 1992, il producer milanese, al secolo Jacopo Majerna, ha cominciato ad avvicinarsi all’hip pop molto presto, da ragazzino, quando è stato incuriosito da una canzone proveniente dagli altoparlanti di un negozio di calzature sportive. Ha frequentato il liceo classico e si è laureato in Informatica Musicale. Nel 2012, partecipando ai Beatmaker's Contest organizzati da Oscar White e Yazee, è entrato in contatto con la scena underground del capoluogo lombardo. Si è poi focalizzato sulla dimensione musicale del beat-making, scoprendo l'uso del giradischi e iscrivendosi all'Accademia del Suono, conseguendo il diploma nel 2014. Due anni dopo è entrato nella Bullz Records. Tra le collaborazioni principali, oltre a quella con Silent Bob, figurano quelle con Giaime, Mattak, Sensei e Warez. Di quest’ultimo è il brano ‘Skills’, scelto per la colonna sonora della serie ‘Baby’ su Netflix.

Prossimi live

Ci sono ancora diverse occasioni per ascoltare dal vivo Silent Bob e Sick Budd. 2 agosto, ore 21.30 Catania Afrobar 11 agosto, ore 21.30 Lecce Con Gianni Bismark Pala Live 1 settembre, ore 21.30 Ortona Con Nayt Piazza San Tommaso 6 settembre, ore 21 Roma Laghetto di Villa Ada 7 settembre, ore 21 Pavia Corte del Castello Visconteo