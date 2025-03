Il paradosso di Shaila Gatta: esce dal Grande Fratello e se la prende con tutti

Shaila Gatta viene eliminata dal Grande Fratello a un passo dalla finale e per di più durante un televoto contro Helena Prestes. Che diventa la quarta finalista di questa edizione del reality show. Incubo peggiore, bisogna ammetterlo, non avrebbe potuto esserci. E umanamente dispiace.

Così come umanamente sono comprensibili gli sfoghi da rosicamento post eliminazione: “La vita non è sempre giusta”, “Credo sia il prezzo da pagare per avere coraggio e dire sempre quello che si pensa. Andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore, però io non posso essere finta con me stessa. Devo dire sempre la verità, è il prezzo da pagare per essere sinceri”. Comprensibili anche le parole del fidanzato (chissà ancora per quanto) Lorenzo Spolverato: “Tu hai pagato il fatto di essere stata vera”. In tv, in uno show. Alquanto paradossale.

Ma, ripetiamolo, tutto umanamente comprensibile. Se solo Shaila Gatta non avesse più volte ribadito che quello all’interno della casa del Grande Fratello per lei è sempre stato “lavoro”. E quindi con delle precise regole. Compresa quella che vorrebbe che lei, un’artista e una ballerina nonché un personaggio televisivo che sta lavorando in quel momento, non possa dire al pubblico: “Venite voi al posto mio. Venite qua e rispondete voi".

Perché a quel punto il dibattito si sposta su un piano diverso. Quindi non era tutto “lavoro”, evidentemente. E allora per quale motivo Shaila Gatta ha tenuto a ribadirlo più volte? Forse perché poi in qualche modo la parte umana e quella lavorativa si sono mescolate sostanziandosi nel paradosso che vede la ex velina essere diventata vittima del proprio stesso personaggio.

E forse proprio in questo aspetto, e non in fantasiose teorie su quanto l’universo se la sia presa con lei, risiede il motivo per cui è stata eliminata dal reality show: il pubblico non ha mai capito chi sia realmente Shaila Gatta.