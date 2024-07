Sfera Ebbasta, l'annuncio del tour nei palasport 2025

Sfera Ebbasta ha sorpreso i fan con un annuncio speciale durante una delle due date evento allo Stadio San Siro a Milano. Il rapper ha rivelato le date di un tour nei Palasport previsto nel 2025 e quindi, molto probabilmente, anticipato da un nuovo disco di inediti in uscita nei prossimi mesi. A seguire tutte le informazioni sui live, date e i recenti successi dell’artista.

Sfera Ebbasta a San Siro, annunciato il tour nei palasport (Foto Francesco Prandoni)

Sfera Ebbasta sbarca nei Palaport nel 2025

Sfera Ebbasta si è conquistato lo stadio della sua Milano, con due magiche notti completamente sold out. E nella prima data del 24 giugno 2024, davanti a 60mila fan arrivati a San Siro, Sfera ha annunciato, al termine del suo esplosivo show, il Tour Palasport 2025. In quella serata speciale, per celebrare il suo primo San Siro, Sfera ha voluto con sé sul palco tanti colleghi e amici, dando vita a performance studiate nei minimi dettagli che hanno fatto vibrare gli spalti dello stadio: Tony Effe, Side Baby, Tedua, IZI, Luchè, Drefgold, Anna, Geolier, Simba La Rue, Lazza, Rkomi, Charlie Charles. Il Palasport 2025 prevede, al momento, 7 date in programma nei principali palazzetti italiani la prossima primavera prodotte da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live. Si partirà il 1 marzo da Padova @ Fiera di Padova, per poi proseguire il 6 marzo a Firenze @ Nelson Mandela Forum, il 12 marzo a Roma @ Palazzo dello Sport, il 22 marzo a Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena, il 29 marzo a Torino @ Inalpi Arena, il 4 e il 5 aprile a Milano @ Unipol Forum. I biglietti sono stati messi online in prevendita dalle ore 14:00 di mercoledì 26 giugno su www.vivoconcerti.com. E saranno disponibili anche nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:00 di lunedì 1 luglio. Ad oggi resta il primo artista italiano in epoca FIMI ad aver collezionato e superato i 200 Dischi di Platino. Idolo multigenerazionale con 4.7 milioni di followers su Instagram, Sfera è un fenomeno da miliardi di streaming e visualizzazioni, nonché l’artista più ascoltato nell’ultimo anno e negli ultimi 10 anni in Italia su Spotify -dove nel 2023 ha raggiunto e superato l’incredibile soglia dei 10 milioni di ascoltatori mensili. Dopo le due date allo Stadio San Siro, ci sarà ancora una possibilità per poter assistere alle performance live di Sfera Ebbasta. Dopo la doppietta da tutto esaurito di Milano, il suo incandescente show sbarcherà il 16 agosto a Olbia in occasione del Red Valley Festival. Inizialmente erano previste due date ma lo stadio Franco Scoglio a Messina è stato improvvisamente cancellato. Per motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà dell’artista, la data prevista per il 6 luglio 2024 è stata annullata. Non sono state date ulteriori informazioni in merito al perché di questa scelta inaspettata. Poco dopo è stato assicurato che coloro che hanno acquistato il biglietto online riceveranno il rimborso automaticamente mentre chi, invece, l’ha acquistato presso un punto vendita, potrà fare richiesta di rimborso dal 25 giugno al 25 luglio.