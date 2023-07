Sfera Ebbasta stona senza autotune, Samuele Bersani: "Come Icaro con le ali di cera"

Sfera Ebbasta stona con l'autotune impostato male. Peccato che lo abbia fatto davanti a decine di migliaia di persone. E che sia stato anche ripreso. E pubblicato sui social network tanto cari proprio a chi, come trapper e influencer delle nuove generazioni, sui social network mostra soprattutto le proprie virtù.

Il post di Samuele Bersani

Ma andiamo con ordine: Sfera Ebbasta è sul palco e si sta esibendo fra migliaia di fan adoranti e con lo smartphone puntato, quando ecco che succede qualcosa. L'intonazione cala bruscamente. Sfera Ebbasta stona proprio. Come se fosse in uno spot di una pastiglia per la gola e fosse colto da un improvviso abbassamento di voce.

Cosa è successo? C'è chi dice che si sia staccato l'autotune e chi che sia stato impostato in modo sbagliato. Il dato di fatto è la stonatura evidente. Per chi non conoscesse l’autotune, si può riassumere in un sistema per rendere intonata una voce anche se non lo è. In sostanza, impostando nel modo giusto l’autotun, chiunque può diventare intonato e cantare.

Sul caso è intervenuto poi Samuele Bersani, uno che non usa autotune e che neanche stona. "Mi hanno girato un video dove a uno di questo semidei contemporanei della rima 'cantata' si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera..." scrive il cantautore sui social network.

Il riferimento è inevitabilmente a Sfera Ebbasta, o almeno lo sembra. Il collega Francesco Baccini poi commenta: "Chi fermerà la musica ? La tecnologia . Musica dopata come le foto ritoccate su Instagram. Siamo tutti fotomodelli , siamo tutti cantanti , siamo tutti musicisti , siamo tutti fotografi , siamo tutti grafici … ma rigorosamente senza saperlo fare". Insomma è più che mai evidente che è in atto uno scontro generazionale, ma non solo. Anche uno scontro di stili.