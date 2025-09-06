Sabato 6 Settembre 2025

Sabato 6 Settembre 2025

SpettacoliSettembre in tv, quali programmi tenere d’occhio
6 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Settembre in tv, quali programmi tenere d’occhio

Rai, Sky e Mediaset schierano alcuni dei pezzi più pregiati già all’inizio di questa nuova stagione televisiva

Milly Carlucci conduce la ventesima edizione di 'Ballando con le Stelle'

Milano, 6 settembre 2025 - Settembre è il mese dei nuovi inizi: si torna al lavoro, ricominciano le scuole e i ricordi delle vacanze estive vanno via via sbiadendo. Nuovi inizi anche in televisione: quella autunnale è solitamente la stagione degli inizi più attesi.

Diversi sono, infatti, i programmi tv che stanno per prendere il via. Alcuni hanno già ricominciato le registrazioni - altro contributo di Maria De Filippi al disvelamento delle dinamiche televisive: prima di lei, nessuno si sarebbe mai sognato di parlare pubblicamente del fatto che un programma fosse registrato men che meno di far diventare la registrazione un evento -, altri invece cominceranno la messa in onda nelle prossime settimane.

Quello di settembre è un mese particolarmente denso di impegni per gli amanti della tv. A dare il via, letteralmente, alle danze è giovedì 11 settembre Sky con la nuova edizione di X Factor.

Il primo appuntamento in ordine di tempo per le tv in chiaro è invece quello con Uomini e Donne: le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi sono state realizzate a fine agosto, ma la messa in onda sarà da lunedì 22 settembre.

Sabato 27 settembre è invece la volta la punta di diamante di Raiuno: il talent show di danza ‘Ballando con le Stelle’. Milly Carlucci e il suo cast di concorrenti e maestri celebrano i vent’anni di uno dei programmi più visti degli ultimi decenni.

Domenica 28 settembre comincia un altro talent show che ha fatto e continua a fare storia: su Canale 5 inizia la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi.

A “chiudere” il mese penserà il padre di tutti i reality show italiani: lunedì 29 settembre su Canale 5 in Prima serata prenderà il via il Grande Fratello condotto da Simona Ventura. La versione “nip” promette sorprese e colpi di scena. E, si spera, anche dati Auditel migliori rispetto a quelli delle ultime edizioni “ibride”.

