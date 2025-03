Sergio Bernal è tra gli ospiti di ‘Verissimo’ di sabato 22 marzo

Tra gli ospiti che Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto sabato 22 marzo c’è il ballerino Sergio Bernal, soprannominato ‘il re del flamenco’, che è pronto a raccontarsi per la prima volta senza filtri.

La storia di Bernal

Sergio è nato a Madrid nel 1990 e ha un fratello gemello ed è con lui che, sin da bambino, scopre il suo amore per la danza. Inizia a studiare flamenco e nel 2002 si avvicina anche al balletto classico seguendo i corsi presso il Conservatorio Reale di Danza nella sua città, dove si è laureato con il massimo dei voti.

La carriera

Inizia subito a lavorare e nel 2008, a soli 18 anni, entra a far parte, con il ruolo di primo ballerino, della Compañía de Rafael Aguilar. Affianca artisti di altissimo livello e, nel 2012, entra a far parte del Balletto Nazionale Spagnolo di cui successivamente diventa primo ballerino. Nel 2016, nella compagnia del Balletto Nazionale di Spagna, debutta come etoile.

Tre anni dopo, però, decide di dare una svolta alla sua carriera e fonda con Ricardo Cuè la SB Dance Company.

Il suo lavoro in Italia

I suoi tour hanno raggiunto anche il nostro Paese, tanto che nel 2023 gli è stato assegnato il Premio Danza&Danza come miglior ballerino dell'anno.

È anche comparso in diversi programmi televisivi italiani: ‘Domenica In’ con Mara Venier, ‘I Soliti Ignoti’ con Amadeus, ‘Amici di Maria de Filippi’, ‘Viva Rai 2’ con Fiorello e ‘La Vita in Diretta’ con Alberto Matano.

Una star a livello internazionale

Ha partecipato e partecipa ancora oggi a tutti i più grandi Galà internazionali di danza classica ma non ha mai abbandonato il suo amore per la disciplina spagnola che lo ha fatto innamorare del balletto e, per questo, è stato definito “il re del flamenco”.

La sua immagine di ballerino ha influenzato molto la cultura pop contemporanea: Roberto Capucci, il maestro dell’alta moda, ha voluto creare per lui un costume ispirato ai toreador di Spagna e Laura Bosetti Tonatto si è ispirata al suo carisma per ideare il profumo ‘Sergio’.