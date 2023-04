Serale di Amici, Ramon eliminato dalla sesta puntata: “Il gioco va avanti”

Ramon esce dal programma, ma sbanca. Il giovane artista milanese entrerà nel corpo di ballo della ‘Complexions Contemporary Ballet’, la prestigiosa compagnia di danza contemporanea di New York. “Ramon sarai il benvenuto nella nostra compagnia”, gli dice il co-fondatore Desmond Richardson in video, pronto a firmargli un contratto di lavoro di sei mesi in vista della tournée estiva in Italia. È la sorpresa che addolcisce l’amarezza dell’eliminazione di Ramon Agnelli dal Serale di Amici, un momento carico di tensione arrivato dopo un difficile ballottaggio con Cricca sul finale della sesta puntata andata in onda sabato 22 aprile. E, prima di lasciare il programma, Ramon saluta i sette ragazzi rimasti in gara: “Vi voglio tanto bene, il gioco va avanti: dovete essere felici di essere qua a continuare a fare quello che amiamo. E che continueremo a fare anche fuori”.

Due amici al ballottaggio finale: Ramon e Cricca

“È un dejavu: che ci diciamo dopo la settimana scorsa?”, rompe il ghiaccio Maria De Filippi in collegamento con la casetta. “Ramon è quello che mi è stato più vicino di tutti. È molto disponibile, nonostante abbia tanto bisogno”, dice Giovanni Cricca parlando dell’amico, nuovamente avversario nel ballottaggio finale come è accaduto nella puntata della scorsa settimana. “Non essere uno contro il mondo, Ramon. È come se fossi rinato venendo qui, ricordati che fuori da qui io ci sono”. “Cricca è una persona che ho scoperto, è stato davvero indispensabile per me qua dentro perché a suo modo c’era”, gli fa eco Ramon. “E questa cosa del sentirmi solo – continua il 21enne, che ha perso la mamma nel 2013 a causa di una brutta malattia – non me l’ha mai fatta pesare. È sempre stato lì a darmi la sua mano, a consigliarmi, ascoltarmi, arrabbiarsi con me. È un ragazzo davvero unico. Fuori di qua spero di continuare questa grande amicizia. È una persona che mi fa stare bene. La felicità è la cosa più bella e qua l’ho capito”.

Duello finale per l’eliminazione

È il momento clou della puntata, la tensione sale alle stelle. I giudici votano i tre candidati per l’eliminazione: si salva Mattia che rientra immediatamente in partita. Cricca e Ramon vanno al ballottaggio per l’eliminazione finale. Cricca sfida Ramon con ‘Cercavo amore’ di Emma Marrone, il ballerino si difende con una performance romantica sulle note di Jovanotti (Le tasche piene di sassi). I giudici votano e si ritorna tutti in casetta in attesa dell’implacabile verdetto. Ecco cosa è successo durante la puntata del 22 aprile.

Si alza il sipario: inizia la sesta puntata

“Inizio bomba” con l’esibizione dei tre giurati, che aprono la sesta puntata di Amici col botto. Michele Bravi conquista il pubblico con la sua bellissima voce, Giuseppe Giofrè stende tutti ballando a torso nudo e Cristiano Malgioglio ‘finisce il lavoro’ in versione conturbante con mascherina di pizzo nero sugli occhi e piume di struzzo rosso fuoco a incorniciargli il volto. Tra gli ospiti della serata, torna Enrico Brignano (già visto nella seconda puntata) con la parodia di Maria De Filippi e Malgioglio – “Ma che ne sapeva quella prof siciliana che avresti scritto per Mina” – e la dedica finale al suo maestro Gigi Proietti, con una frase del grande attore scomparso: “Scegliete la strada più difficile, possibilmente in salita. Perché è dall’alto che si gode il panorama migliore”. Chiude Gaia con il suo ultimo singolo ‘Estasi’: semplicemente pazzesca. La platea giudicante Tim assegna il premio gradimento ad Angelina.

Le sfide per il ballottaggio

Aaron si cimenta nel reggae di Bob Marley sulla melodia di ‘Could You Be Loved’. Ramon si lancia sul classico, il suo pezzo forte, sulle note di ‘Amami Alfredo’ cantato da Maria Callas. Ma inciampa e quasi perde l’equilibrio, un’incertezza che non passa inosservata e spedisce Ramon al ballottaggio finale. Mattia perde con Wax ed è il secondo eliminato provvisorio della serata: va al ballottaggio finale contro Ramon. Il terzo sfidante è Cricca, stracciato da Angelina e il suo brano ‘Ci pensiamo domani’.

Il guanto di sfida

Il guanto di sfida della serata viene lanciato dai CuccaLo a Isobel, chiamata a giocare di nuovo la carta della sensualità contro Maddalena (sfida già vista nella terza puntata). E vanno a colpo sicuro. “Maddalena è più femmina”, incalza Malgioglio. Smorza Bravi – “Isobel è stata più sensuale nella silhouette” – affonda Gioffrè con il punto decisivo per Maddalena.

Prima manche

“Vogliamo redimere chi è stato cattivello”, annuncia Arisa che chiama in gioco per la prima manche la squadra ZerbiCele (Rudy Zerbi e Alessandro Celentano). Isobel si esibisce in una difficile interpretazione danzata di ‘Bang bang’ – “suonando con i piedi” un mix tra flamenco e tiptap, come ha precisato Alessandra Celentano – anche se un po’ fredda e distaccata. “Isobel ogni settimana mi stupisci”, commenta Giuseppe Giofrè. E subito incalza la Cele: “È l’unica!”. Tra l’autotune e le solite bande, davvero poche a dire la verità, Wax risponde con una “delicatezza inedita” nella sua versione di ‘Non voglio mica la luna’. Vince Isobel. I TodArisa (Raimondo Todaro e Arisa) ci riprovano con Wax che canta ‘Ti regalerò una rosa’ contro Ramon, sulle punte con una versione jazz di ‘That’sAmore’. Todaro attacca, Celentano risponde: “La tecnica ci deve essere, non come fai tu che sei solo movimento”. Malgioglio si dice “colpito” da Wax: “Sentire un ragazzino che canta un brano sulla violenza contro le donne è incredibile, le donne vanno coccolate come fossero dei petali di rosa. Ti darei dieci”. E Wax vince con l’appoggio di Michele Bravi. Dopo la parità, le due squadre vanno allo spareggio. I TodArisa giocano la carta di Mattia, che si scatena sulla colonna sonora di Footloose, contro Ramon che impugna bastone e calza la bombetta per ballare ‘The heart of every girl’ di Elton John. La tensione sale tra Celentano e Malgioglio, che passano definitivamente a darsi del Lei. “Ramon, perché non ci sconvolgi con qualcosa di straordinario? Sei bravissimo, ma devi sconvolgere la gente che è a casa”, chiede Malgioglio. E subito parte la rissa con la maestra Celentano: “Voglio tutte eccellenze come Ramon! Mattia porta a casa solo la coreografia”. Perde Ramon e la prima manche viene aggiudicata alla squadra dei TodArisa 3-2 contro ZerbyCele.

Seconda manche

“Angelina non ha mai paura di niente e questa sera si esibisce con Kiss di Prince”, dice Lorella. E la giovane figlia di Mango – favorita per la vitoria finale di Amici – spacca, sicura e centrata, la prima esibizione della nuova manche. “Angelina è brava – dice Michele Bravi – ogni volta che l’ascolto mi vedo a sgomitare in prima fila ai suoi concerti”. Non sfonda la performance del ballerino Mattia, nonostante l’energia di ‘Candyman’ cantata da Cristina Anguillera: il punto va ad Angelina. Magnetico Wax nella seconda partita con ‘Prisencolinensinainciusol’ di Celentano. E vince su una Maddalena in voile nero a passo di Sirtaki. Non regge l’atmosfera greca della bionda ballerina: “Povero sirtaki, era una taranta”, tuonano all’unisono Celentano e Malgioglio, per una volta d'accordo. Terza palla alzata dai CuccaLo con Cricca (Fai rumore) contro Mattia (Taki Taki). “Mattia sembri il torero Dominguin nell’arena”, commenta Malgioglio. Ma il punto va a Mattia. La seconda manche si chiude con la vittoria della squadra Cuccarini-Emanuel Lo: 2-1 contro i TodArisa.

Terza manche

La terza manche si gioca tra i CuccaLo e i ZerbyCele. Dopo il guanto di sfida vinto da Maddalena contro Isobel, scendono in campo la grinta di Wax (Be the one) e la solarità scanzonata di Cricca (Una come te). Il derby dei cantanti finisce con un punto incassato da Aaron. Uno pari, palla al centro. Si fa avanti Angelina che canta ‘Lunedì’ di Salmo, Isobel risponde a passo di danza sul pezzo di Fiorella Mannoia, ‘Sia benedetta’. Maria mette a segno un colpo basso a sorpresa: le foto di infanzia di Isobel – con mamma e papà che vivono lontani, in Australia – a misura di gigantografia. E Isobel piange. Poi si alza e balla in un mix di grinta ed emozioni. E la sfida tra Angelina e Isobel, le due concorrenti più gettonate in vista della finalissima del 14 maggio, viene vinta dalla ballerina australiana. Sul podio la squadra ZerbyCele con 2-1 sui CuccaLo.

Chi rimane in gara

Sono sette i concorrenti che torneranno a sfidarsi nella prossima puntata di Amici, la settima tappa del Serale che andrà in onda sabato 30 marzo. I CuccaLo in vantaggio, sono gli unici che possono contare su tre artisti. Tutte le squadre e ragazzi rimasti in gara: • Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: Maddalena Svevi nasce (ballerina), Giovanni Cricca (cantante) e Angelina Mango (cantante) • Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Isobel Fetiye Kinnear (ballerina) e Aaron Edoardo Boeri (cantante). • Squadra Arisa e Raimondo Todaro: Mattia Zenzola (ballerino) e Wax Matteo Lucido (cantante).