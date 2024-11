Selvaggia Roma, da Temptation Island alla recente maternità

Per gli appassionati dei reality e affini, il nome di Selvaggia Roma è sicuramente noto. Se avete seguito Temptation Island e il Grande Fratello Vip, avrete avuto modo di conoscerla. In questi giorni, la donna – nata il 29 ottobre 1990 – è diventata madre.

Gli esordi televisivi, da Uomini e Donne al Gf Vip

Il debutto sul piccolo schermo avviene con la sua partecipazione a Uomini e Donne che rappresenta la prima apparizione televisiva. Ai tempi non aveva ancora scelto il suo nome d’arte si era presentata come Sabrina Haddaji. Aveva partecipato al dating show per corteggiare il tronista Alessio. Dopo questa breve partecipazione e dopo essere diventata Selvaggia Roma, la ragazza partecipa a Temptation Island insieme al fidanzato Francesco Chiofalo. Al termine del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, la coppia si è lasciata e ha interrotto la convivenza.

In seguito, inizia a essere invitata in alcuni salotti televisivi – anche ospite di Barbara d’Urso – e speaker in radio. Viene scelta come concorrente del Grande Fratello Vip nell’autunno 2020 ma il suo ingresso viene rimandato di qualche giorno a causa della positività da Coronavirus. Entra ufficialmente il 13 novembre di quell’anno.

Selvaggia Roma è diventata mamma della piccola Luce

La convivenza e la relazione con Francesco Chiofalo non dura dopo l’esperimento di Temptation Island e i due, che lavoravano insieme gestendo alcuni bed & breakfast, decidono di lasciarsi ufficialmente. Qualche tempo dopo la donna inizia una frequentazione con Luca Muccichini, anche lui appassionato di fitness ma la storia termina.

La relazione più importante è sicuramente quella con Luca Teti con il quale ha avuto la prima figlia, Luce, nata nell’ottobre scorso. Un parto non semplice, come lei stessa ha raccontato via social: “"Mi sto riprendendo. 14 ore di travaglio no stop. Per poi fare il cesareo. Sono così felice di LUCE". Il previsto parto naturale non è avvenuto ma, dopo le lunghe ore, finalmente ha potuto abbracciare la sua piccola Luce.

In passato, Selvaggia aveva rivelato di aver avuto un aborto. Un momento doloroso nella sua vita di coppia (e di donna). Era incinta al quinto mese quando ha contratto un virus che ha interrotto la gravidanza. Ha raccontato che il nome scelto per la piccola, purtroppo mai nata, sarebbe stato Mia. A distanza di due anni da quel periodo buio, è arrivata la notizia migliore con una serie di ecografie che confermavano il sogno più grande: Selvaggia era nuovamente incinta. "Il nostro cuore ha ricominciato a battere sul serio" ha commentato, svelando la notizia ai fan. Poi, nelle ore del parto, le dolci parole rivolte al compagno: “Grazie a te che mi sei stato vicino sempre anche nel momento del cesareo tenendomi la mano. Guardandomi negli occhi piangendo con me. Tu sai!”.

Infine, la commozione di quando ha potuto vedere la sua piccola Luce: “Dopo averti sentita piangere io e papà abbiamo pianto per l’emozione così indescrivibile. Non so cosa mi sia successo ma ho smesso di ascoltare le mie sofferenze e ho guardato i tuoi immensi occhi. Un amore incondizionato così forte. Che quando ti portano via mi sento morire solo al pensiero di non averti accanto a me. Ce la sto mettendo tutta per te. Spero di essere all’altezza, spero che mi perdonerai, che mi amerai tanto. Perché io già non potrei pensare una vita senza vederti".