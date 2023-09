Selena Gomez, successi, crisi e amori della donna più seguita al mondo

L’ex stellina della Disney è decisamente cresciuta. Selena Gomez è del Texas. La città che le ha dato i natali è Grand Prairie. Festeggia il compleanno il 22 luglio. È nata nel 1992. La madre è Amanda “Mandy” Dawn Teefey, il padre è Ricardo Joel Gomez. Il suo nome si ispira alla cantante Tejano Selena Quintanilla. La musica, dunque, era nel suo destino fin dalla culla. Ora, l'attrice e pop star è una delle artiste più corteggiate di Hollywood. Come ha riportato ‘Billboard’, in primavera la Gomez è ufficialmente diventata la prima donna con più di 400 milioni di follower su Instagram. La giovane artista, inoltre, vanta attualmente un patrimonio di circa 95 milioni di dollari.

Infanzia

Quando Selena aveva appena cinque anni, i suoi genitori si sono separati. La madre, in particolare, ex attrice e oggi produttrice e manager, ha incoraggiato l'attitudine della figlia per la recitazione. All'età di sette anni, Selena ha iniziato a recitare nello show per bambini ‘Barney & Friends’. Poi ha avuto un ruolo minore in ‘Spy Kids 3-D: Game Over’. Nel 2004 è stata scoperta dalla Disney Channel. È apparsa in ‘Zack & Cody al Grand Hotel’, in ‘Hannah Montana’ e infine è stata tra i protagonisti de ‘I maghi di Waverly’ nel 2007.

Musica

Inevitabilmente, agli inizi, Selena è stata spesso paragonata alla reginetta del canale Disney in quel momento, ovvero Miley Cyrus. Del resto entrambe hanno condiviso fin da piccole l’amore per la musica. Poco prima del 16esimo compleanno dell'attrice, la Gomez ha firmato un contratto discografico con l'etichetta di proprietà Disney, Hollywood Records. Nel 2009 ha formato la band di musica pop per adolescenti, Selena Gomez & the Scene. Nel settembre di quell’anno il gruppo ha pubblicato il loro album di debutto, ‘Kiss & Tell’. Il primo disco da solista, ‘For You’, è arrivato nel 2014, seguito da ‘Revival’ nel 2015 e da ‘Rare’ nel 2020. Prossimamente uscirà il suo nuovo progetto, anticipato dal brano ‘Single Soon’, da poco disponibile e già un successo.

Recitazione

Nel luglio 2010, è stato rilasciato il primo film teatrale di Selena, ‘Ramona & Beezus’, e ha iniziato a lavorare al film prodotto da Nicole Kidman, ‘Monte Carlo’, insieme a Leighton Meester. Nello stesso anno l’artista ha confermato che la quarta stagione di ‘I maghi di Waverly’ sarebbe stata l'ultima. Da allora, il curriculum cinematografico di Selena è cresciuto includendo la saga animata ‘Hotel Transylvania’ e poi ‘Spring Breakers’ insieme a James Franco e ‘Getaway’ con Ethan Hawke e Jon Voight. Nell'agosto 2021 è andata in onda la prima stagione della serie ‘Only Murders in the Building’ (in cui Selena ha recitato insieme a Steve Martin e Martin Short). Oltre a cinema e musica, Selena è anche conduttrice di due programmi culinari su Food Network.

Problemi di salute

Nel 2015 la Gomez ha dichiarato pubblicamente di essere affetta da una malattia cronica, il lupus. A ridosso dell’autunno 2017 ha annunciato tramite Instagram che in precedenza si era ritirata dagli impegni pubblici per sottoporsi a un trapianto di rene donato dall'attrice e amica Francia Raisa. Nel 2020, durante una diretta live su IG, la cantante e attrice ha spiegato di soffrire di disturbo bipolare. Ha prodotto anche un documentario sulla salute mentale.

Vita privata

Nel 2008, Selena ha avuto una relazione con il musicista Nick Jonas e l'anno successivo è stata legata alla star di ‘Twilight’, Taylor Lautner. Ma la sua relazione a oggi più famosa, durata all’incirca dal 2010 al 2014, è stata quella con Justin Bieber, non senza alti e bassi. Nel 2023, le voci di una lite tra Selena e la moglie di Justin, Hailey, sono diventate virali, anche se entrambe hanno poi parlato della volontà di superare quella narrazione e da allora hanno mostrato di supportarsi a vicenda. Tra i suoi ex figurano anche Orlando Bloom e The Weeknd.

Impegno sociale

Selena è un’appassionata e assidua filantropa. A 17 anni è diventata la più giovane ambasciatrice dell'Unicef e ha accompagnato l’associazione in tutto il mondo per aiutare a mettere in luce le difficoltà che vivono molti minori.