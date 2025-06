L'estate dei vip in dolce attesa: da Alessandra Amoroso a Tony Effe

L’estate di diversi vip è nel segno della gravidanza, e per molti di loro si tratta della prima. Negli ultimi mesi, sempre più celebrità hanno deciso di condividere notizie sull’allargamento delle loro famiglie.

Le attese di Tony Effe, Alessandra Amoroso, Gianmarco Tamberi e Francesca Ferragni fra i personaggi italiani, ma anche di star internazionali come Karlie Kloss e Poppy Delevingne, fanno emergere una tendenza forte: la maternità e la paternità raccontate come parte di un percorso di crescita personale, oltre che un evento pubblico. Ognuno a modo suo.

Ecco chi diventerà madre e padre nell’estate 2025.