Squadra Zerbi-Celentano al Serale: chi sono i ballerini e i cantanti

Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è la squadra del Serale di Amici 2025 con il maggior numero di concorrenti in gara: ben 7 sui 15 totali - sarebbero dovuti essere sedici, ma poche ore prima dell'inizio del Serale il ballerino Dandy Cipriano è stato costretto a lasciare il programma a causa di un problema fisico. Quindi di fatto la metà dei partecipanti all'ultima fase del talent show di Maria De Filippi.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta dai cantanti Vybes, Chiamamifaro, Antonia e Jacopo Sol e i ballerini Daniele, Alessia e Chiara.

Da sottolineare come in questa compagine ci siano alcuni dei favoriti alla vittoria finale di Amici 24: Antonia e Chiamamifaro per i cantanti e Daniele, Alessia e Chiara per i ballerini. Come direbbe Alessandra Celentano - la quale anche in questa edizione, come era avvenuta in quella passata grazie al fenomeno Marisol, potrebbe vedere la propria squadra sollevare la coppa del circuito di ballo -, il mondo della danza sa.