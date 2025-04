'Sognando Ballando con le Stelle', quando inizia e cosa vedremo

Non solo ‘Ballando con le Stelle’: nel 2025 va in onda anche ‘Sognando Ballando con le Stelle’. Un doppio appuntamento che si è reso necessario non soltanto per festeggiare i vent’anni del talent show di ballo, ma anche per risollevare gli ascolti di una Raiuno che ha pagato dazio ultimamente tanto con ‘Ora o Mai Più’ quanto, soprattutto, con ‘Ne Vedremo delle Belle’. Tanto che per quest’ultimo programma i vertici Rai hanno deciso la chiusura anticipata.

E quindi ecco questo “spin-off”, che altro non è che una sorta di talent ulteriore in preparazione proprio della versione invernale di ‘Ballando con le Stelle’. Già, un talent show in tutto, o quasi, aderente al “padre”, ovvero a ‘Ballando con le Stelle’.

La conduttrice è infatti Milly Carlucci, i giudici gli stessi dell’ormai ventennale programma di Raiuno, l’orchestra: questi sono elementi che non cambieranno.