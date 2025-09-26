Pagelle Tale e Quale Show, prima puntata: brillano Maryna e Pamela Petrarolo. Disastro Carmen Di Pietro

Roma, 27 settembre 2025 - Prima puntata di 'Tale e Quale Show 2025', la quindicesima edizione del talent show condotto in Prima serata ogni venerdì su Raiuno da Carlo Conti, con il botto. Tanti talenti, qualche esibizione penosa, e un ritmo serrato: il programma è partito nel migliore dei modi.

Le pagelle della prima puntata di Tale e Quale Show 2025 danno conto delle esibizioni dei dieci concorrenti - dodici in totale, ma con due coppie che quindi valgono come unico concorrente in gara - e raccontano di una competizione senza fronzoli e, almeno qui, senza alcuno spazio per le polemiche.

La conduzione di Carlo Conti è stata, come di consueto, molto concreta, dritta al sodo e precisa, così come lo sono stati i giudizi della super giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Con il comico e attore Ubaldo Pantani come special guest. Una menzione particolare tanto per i vocal coach quanto per i reparti di trucco, parrucco e costumi del programma: 'Tale e Quale Show' si conferma anche in questa stagione una vera eccellenza dal punto di vista del lavoro di qualità. Un vero spettacolo.

A brillare nella pagelle della prima puntata del talent show di Raiuno sono stati soprattutto Pamela Petrarolo, Tony Maiello e Marina Valdemoro Maino. Disastro annunciato la partecipazione di Carmen Di Pietro.