Pagelle Tale e Quale Show, prima puntata: brillano Maryna e Pamela Petrarolo. Disastro Carmen Di Pietro

Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
26 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Naviga nell'articolo:

1

2

Tony Maiello show in veste di Sal Da Vinci

3

Le Donatella sono brave, ma non convincono

4

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli non si possono sentire. Malgioglio: "Che coraggio"

5

Antonella Fiordelisi, che senso ha la sua partecipazione a Tale e Quale Show 2025?

6

Gianni Ippoliti è una bella scoperta

7

Samuele Cavallo imita Olly a Tale e Quale Show

8

Carmen Di Pietro imbarazzante a Tale e Quale Show 2025

9

La grinta di Pamela Petrarolo a Tale e Quale Show

10

Maryna è Lady Gaga, che voce

11

Peppe Quintale rivelazione della prima puntata di Tale e Quale Show 2025

I giudizi ai principali protagonisti della serata di venerdì 26 settembre del talent show condotto da Carlo Conti

Le pagelle della prima puntata di Tale e Quale Show 2025

Roma, 27 settembre 2025 - Prima puntata di 'Tale e Quale Show 2025', la quindicesima edizione del talent show condotto in Prima serata ogni venerdì su Raiuno da Carlo Conti, con il botto. Tanti talenti, qualche esibizione penosa, e un ritmo serrato: il programma è partito nel migliore dei modi. 

Le pagelle della prima puntata di Tale e Quale Show 2025 danno conto delle esibizioni dei dieci concorrenti - dodici in totale, ma con due coppie che quindi valgono come unico concorrente in gara - e raccontano di una competizione senza fronzoli e, almeno qui, senza alcuno spazio per le polemiche.

La conduzione di Carlo Conti è stata, come di consueto, molto concreta, dritta al sodo e precisa, così come lo sono stati i giudizi della super giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Con il comico e attore Ubaldo Pantani come special guest. Una menzione particolare tanto per i vocal coach quanto per i reparti di trucco, parrucco e costumi del programma: 'Tale e Quale Show' si conferma anche in questa stagione una vera eccellenza dal punto di vista del lavoro di qualità. Un vero spettacolo.

A brillare nella pagelle della prima puntata del talent show di Raiuno sono stati soprattutto Pamela Petrarolo, Tony Maiello e Marina Valdemoro Maino. Disastro annunciato la partecipazione di Carmen Di Pietro

Tale e Quale show