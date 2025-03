Pagelle Serale Amici seconda puntata: Nicolò e Francesco da finale, Raffaella peccato

Le pagelle della seconda puntata del Serale di Amici 24 danno, come di consueto, i voti alle esibizioni dei concorrenti in studio. Non alle persone, ma alle esibizioni. E sono state esibizioni a tratti anche emozionanti. Non è mancata un po' di delusione, per alcune performance che non hanno tanto convinto.

Durante la puntata del Serale di Amici 2025 andata in onda sabato 29 marzo su Canale 5 sono stati tre i concorrenti finiti al ballottaggio e soltanto uno l'eliminato, a differenza di quanto era avvenuto durante la prima puntata di questa fase del talent show condotto da Maria De Filippi.

Peccato per le scemeggiate imbarazzanti che hanno visto protagonisti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sono veramente necessari i teatrini e le polemiche che suscitano questi due?

Un appunto al momento comico: l'ospite Barbara Foria ha portato sul palco un monologo che era già stantio qualche anno fa. Anche se ancora non era stato da lei concepito. Ve ne prego, mai più.