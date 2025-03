Pagelle Serale Amici, prima puntata: Francesco e Alessia da urlo, Nicolò popstar

Le pagelle della prima puntata del Serale di Amici 2025 raccontano di un alto tasso di talento, ma anche purtroppo di un po' di autotune di troppo. A oggi tra i cantanti non c'è ancora il talento che può sparigliare le carte e irrompere nel mercato discografico italiano. Per intenderci, una Angelina Mango in questa edizione non è neppure all'orizzonte.

Ci sono però in questa edizione del talent show di Maria De Filippi alcune voci molto interessanti: quelle di Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Senza Cri e Nicolò su tutte. Ovviamente Nicolò e Senza Cri dovrebbero evitare qualche eccesso di autotune di troppo.

Discorso differente per i ballerini. Dove abbiamo dei talenti cristallini: Francesco, Alessia e Chiara su tutti. Anche Daniele, ma solo se dovesse riuscire a togliersi qualche blocco espressivo che ancora gli è rimasto appiccicato.

Ecco le pagelle della prima puntata del Serale di Amici 24. I giudizi si riferiscono alle esibizioni della puntata e non alle persone.