Pagelle semifinale Grande Fratello: Zeudi gioca, Chiara ci prova

Adesso manca solo una puntata: la finale del Grande Fratello andrà in onda lunedì 31 marzo e preannuncia scintille. Nella semifinale di lunedì 24 abbiamo assistito a diverse eliminazioni e alla definizione di tutti i concorrenti finalisti. Le pagelle della semifinale del Grande Fratello raccontano di personaggi ormai un po' stanchi e del tutto "arrotolati" su se stessi.

A salvarsi paradossalmente in questo mare di noia e di vuoto sono solo Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Due personaggi che nel corso di questa edizione non hanno certo dato sempre il buon esempio. Anzi. Ma almeno sono state protagoniste. E continuano ad esserlo - la modella brasiliana molto più della cantante romana, va detto - anche in questo finale di edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A proposito, la conduzione anche durante la puntata di lunedì 24 marzo si è dimostrata non all'altezza di un qualsiasi programma di prima serata. Le opinioniste, invece, almeno durante la semifinale non hanno fatto sparate fuoriluogo. Finalmente.

Nella puntata di lunedì 24 marzo è stato eliminato il "comodino" Giglio, a prendere il suo posto è stato il soprammobile Mariavittoria Minghetti. Non pervenuta dopo l'uscita del fidanzato Tommaso Franchi.