Medagliati e Primi Ballerini da applausi, le pagelle di Pechino Express 2025

Le pagelle della seconda tappa di Pechino Express 2025, quella andata in onda su Sky e in streaming su Now giovedì 13 marzo, raccontano di un viaggio non sempre facile da parte delle nove coppie di concorrenti in gara. Ma raccontano anche di tante emozioni durante questa tappa.

Una tappa che ha visto primeggiare le coppie dei Medagliati ed Estetici durante la gara, mentre ad essere eliminata è stata la coppia degli Spettacolari. Una grande perdita per Pechino Express 2025. "Per quello mi chiami amore: non ti ricordi il mio nome?" è stata la battuta con la quale Federica Camba si è rivolta al marito Gianluca Fubelli, dimostrando un'alta dose di ironia e autoironia. La prima è stata una puntata non eliminatoria, mentre la seconda ha avuto un esito ben diverso.

Le due coppie che invece si confermano un po' più "rigide" rispetto alle altre in gara sono quelle degli Estetici e delle Atlantiche. Chissà che durante le prossime puntate possano invertire la tendenza.