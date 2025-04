Pagelle quinta tappa Pechino Express: Estetici insopportabili, Cineasti eroici

Le pagelle della quinta tappa di 'Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo' raccontano di una tappa piena di difficoltà per ciascuna delle coppie di concorrenti in gara: i Medagliati, le Atlantiche, i Complici, le Sorelle, gli Estetici, i Cineasti e i Magici.

Proprio questi ultimi sono stati costretti al termine della puntata - dopo che quella della scorsa settimana aveva graziato i Complici, la quinta è stata eliminatori - a lasciare l'adventure game di Sky condotto da Costantino della Gherardesca insieme all'inviato Fru.

Un inviato che, peraltro, continua non avere un ruolo particolarmente determinante all'interno di Pechino Express.

Al termine della quinta tappa del programma, quindi, le coppie in gara sono rimaste sei. Si continua fare davvero molto sul serio. Anche perché non sono mancati neppure gli infortuni nella puntata andata in onda su Sky e Now giovedì 3 aprile.