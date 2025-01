Pagelle Ora o Mai Più prima puntata: Valerio Scanu sul piedistallo, date la vittoria a Carone

Otto cantanti: Pierdavide Carone, Carlotta, Valerio Scanu, Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Pago, Matteo Amantia e Loredana Errore nella terza edizione di 'Ora o mai più', il talent show musicale della prima serata del sabato su Raiuno. Un programma nel quale gli otto cantanti sono accompagnati da altrettanti coach: Raf, Rita Pavone, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Rettore, Alex Britti e Marco Masini. Coach che non solo sono chiamati a collaborare con i cantanti in gara, ma anche a giudicarli.

Coach, ma non solo. A votare è anche il pubblico, gratuitamente, attraverso i social network.

Come avviene per 'Tale e quale show', anche in 'Ora o mai più' non avvengono eliminazioni: tutti i concorrenti gareggiano dalla prima all'ultima puntata. La finale andrà in onda sabato 1 marzo.

Ecco le pagelle dei protagonisti della prima puntata del talent show condotto da Marco Liorni, quella andata in onda sabato 11 gennaio.