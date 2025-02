Pagelle 'Ora o Mai Più': Donatella Rettore stona qualsiasi cosa, Patty Pravo polemica

Nelle pagelle della puntata di ‘Ora o Mai Più’ di sabato 8 febbraio non si può non tenere conto del protagonismo ormai senza freni di alcuni coach: Donatella Rettore, Patty Pravo e Riccardo Fogli in primis. La cantante veronese è protagonista per le polemiche, come di consueto nel talent show musicale di Raiuno, e una serie di stonature su ‘Splendido splendente’. L’ex Pooh, invece, non fa altro che mettere a tacere chi anche solo per scherzo vuole adombrare una possibile liaison con lui. Un pelo meno, eh.

Anche nella puntata di sabato 8 febbraio del programma condotto da Marco Liorni si sono visti voti eccellenti inutilmente a pioggia e questo non fa altro che rendere non credibile la gara. Chissà se mai qualcuno dei coach si renderà conto che 8, 9 e 10 sono voti da perfezione o quasi e in questo programma di esibizioni perfette non ce ne sono mai state. Un plauso enorme va invece al maestro Leonardo De Amicis e alla sua straordinaria orchestra: semplicemente maestosi.

Ecco i giudizi alle performance della puntata di sabato 8 febbraio di ‘Ora o Mai Più’.