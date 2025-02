Pagelle semifinale 'Ora o Mai Più': Pierdavide Carone da urlo, Rettore e Pravo polemiche

Milano, 22 febbraio 2025 - Ecco le pagelle della semifinale di 'Ora o mai più', quella andata in onda sabato 22 febbraio. Pagelle ironiche e volutamente iperboliche, nessuno se la prenda. Il programma si avvia verso la conclusione. E' stata una stagione interlocutoria, visto che il programma è tornato dopo alcune stagioni di stop. I risultati dal punto di vista degli ascolti tv hanno raccontato di un andamento abbastanza stabile da parte del talent show condotto su Raiuno da Marco Liorni. Un talent show che tutto sommato ha retto bene il confronto con la corazzata di Maria De Filippi 'C'è posta per te' su Canale 5. D'altro canto, battere un programma come quello è impossibile. Tanto vale limitare i danni. E 'Ora o mai più' li ha limitati molto bene.

Per quanto riguarda la gara, sin dall'inizio di questa edizione del talent show si è delineato un trio di testa che è rimasto di fatto invariato durante tutte le puntate: Pierdavide Carone, Antonella Bucci e Matteo Amantia hanno sempre occupato posizioni di vertice in classifica.

In coda alla graduatoria, invece, si sono sempre attestati Anonimo Italiano e Carlotta. Nel mezzo Valerio Scanu, Loredana Errore e Pago. Qualche picco per loro, ma niente di clamoroso. Per tutti di certo quella di 'Ora o mai più' è stata una grande occasione per tornare ad affacciarsi al mondo dello spettacolo. Chissà se poi questa occasione sarà da tutti i concorrenti capitalizzata.

Nelle pagelle della semifinale del programma non possono non essere inclusi anche i coach dei concorrenti, visto che quasi tutte le esibizioni vedono anche loro - in alcuni casi purtroppo - sul palco.