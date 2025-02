Pagelle 'Ora o mai più': Carlotta e Loredana Errore contro i giudici, Scanu urla

Le pagelle della puntata di ‘Ora o mai più’ di sabato 1 febbraio danno conto di una nuova serata molto movimentata all’interno del talent show di Raiuno condotto da Marco Liorni. Una serata nella quale i protagonisti sono stati gli otto concorrenti, i loro coach e in particolare una Donatella Rettore che ormai è esperta in discussioni e gaffe.

Protagonisti della serata sono stati anche i voti, che sono sembrati come di consueto lanciati e sparsi in maniera del tutto casuale: pioggia di 8, 9 e 10 del tutto ingiustificati. Anche perché se il 10 dovrebbe essere la perfezione e così l’8 e il 9 dovrebbero essere voti che sottolineano eccellenze. Così non avviene e quindi il rischio è sempre quello che poi si spari troppo alto e alla fine si svuoti di senso e di valore reale ogni genere di voto.

Ecco i giudizi alle esibizioni della puntata di 'Ora o mai più' di sabato 1 febbraio.