Pagelle 'Ne vedremo delle belle': Pamela Prati superlativa, Patrizia Pellegrino ultima giustamente

A vincere la prima puntata di 'Ne vedremo delle belle', il talent show di Raiuno condotto ogni sabato in prima serata da Carlo Conti, è stata Pamela Prati. Ultima in classifica è giunta una Patrizia Pellegrino non particolarmente a proprio agio con le interviste.

Le pagelle della puntata di 'Ne vedremo delle belle' di sabato 22 marzo raccontano di un programma che non ha paura di essere bollato come altamente trash. Un trash, però, non volgare. Semplicemente con un po' di imbarazzo in alcune performance di qualcuna delle dieci concorrenti in gara.

Le concorrenti di 'Ne vedremo delle belle': Laura Freddi, Carmen Russo, Valeria Marini, Angela Melillo, Adriana Volpe, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Lorenzo Mario, Veronica Maya e Matilde Brandi.

A giudicarle Mara Venier, Frank Matano e un Christian De Sica a tratti sin troppo sopra le righe.