Pagelle Grande Fratello: Giulia insopportabile, Matteo ha sbagliato programma

Roma, 6 ottobre 2025 – Le pagelle della seconda puntata del Grande Fratello, quella andata in onda lunedì 6 ottobre, evidenziano la nascita di alcuni personaggi. Personaggi dei quali un reality show come quello di Canale 5 ha un gran bisogno. Qualche avvisaglia di comodino, come ad esempio Omer e Simone, inizia ad esserci. Ma siamo soltanto alla seconda puntata del programma condotto da Simona Ventura con gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. E quindi le elezioni per i comodini – per chi non lo sapesse, dicesi “comodino” il concorrente che dà un apporto pari a quello di un complemento d’arredo alle dinamiche della Casa – sono ancora del tutto aperte.

Nella puntata di lunedì 6 ottobre del Grande Fratello abbiamo visto l'ingresso dei cinque nuovi concorrenti, l’assegnazione del titolo di “preferiti” dal pubblico, il racconto delle storie di diversi concorrenti e le prime nomination. E soprattutto abbiamo visto una conduzione stratosferica da parte di una Simona Ventura già da subito grande condottiera di questo programma. Una Simona Ventura che mette in gioco anche se stessa e il proprio vissuto commuovendosi quasi durante la chiacchierata con Francesca e Simone in merito alla loro famiglia di genitori separati. Una serata che è scivolata veloce dall’inizio alla fine, cosa che nelle ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini non è accaduta molte volte.

Sarà forse merito del cast dei concorrenti “nip”? Probabile. Di certo questo incentiva la curiosità del pubblico. Che, peraltro, ha scelto tramite televoto i propri preferiti: Donatella, Anita e Domenico.