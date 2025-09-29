Donatella e Grazia già oltre i limiti, Jonas personaggio: le pagelle del Grande Fratello

Roma, 30 settembre 2025 - Le pagelle della prima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 29 settembre raccontano di personaggi – si giudicano sempre i personaggi, mai le persone perché quelle non le conosciamo – raccontano di un’edizione del reality show che finalmente parte molto bene e in maniera del tutto interessante.

Nessuna volgarità, nessun doppio senso e nessun momento imbarazzante durante la puntata di lunedì 29 settembre. I “casalinghi” e le “casalinghe” – questi sono i termini che prendono il posto di “inquilini” e “ragazzi”, espressioni che venivano usate durante le altre edizioni – hanno regalato al pubblico anche diversi momenti divertenti all’interno di una puntata che tradizionalmente è quella più noiosa dell’edizione. Solitamente, infatti, la prima è la puntata nella quale vengono presentati i concorrenti e che quindi non mette davanti al pubblico dinamiche particolarmente interessanti.

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 29 settembre sono entrati 12 concorrenti: Donatella, Grazia, Anita, Benedetta, Francesca e il figlio Simone (che rappresentano un unico concorrente), Matteo, Jonas, Giulio, Omer, Francesco, Giulia e Domenico.

Ottimo debutto anche per la conduttrice Simona Ventura e gli opinionisti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Nella prossima puntata, quella di lunedì 6 ottobre, entreranno nuovi concorrenti.