"Gruppo di sfigati": Alfonso dà di matto, Lorenzo pure. Le pagelle del Grande Fratello

Cosa dicono le pagelle della puntata di giovedì 6 marzo del Grande Fratello? Sicuramente che la noia continua a farla da grande padrona. Le dinamiche sono ormai stantie, le polemiche e le discussioni evitabilissime e soprattutto la stanchezza fra i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini palpabile. D’altro canto, molti inquilini sono nella Casa da cinque mesi e mezzo e anche il più fantasioso degli sceneggiatori avrebbe difficoltà a ideare escamotage creativi.

Nella puntata di giovedì 6 marzo si è parlato di diverse coppie, compresa quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Due personaggi - si badi bene, in queste pagelle si parla sempre e solo dei personaggi che vediamo in tv e non delle persone. Quelle non le conosciamo - che stanno continuando a far discutere. E che a un mese dalla finale del Grande Fratello sembrano ormai non avere più molto da dare a questo programma. La stanchezza si fa sentire e le dinamiche iniziano a languire. Oltre al fatto che le discussioni, anche fra loro, ormai sono ripetitive e a volte poco interessanti. “Secondo me lui mi vuole cambiare” sottolinea Mariavittoria. “Io tutto voglio fuorché perderti” ribatte Tommaso. Insomma, un gran caos.