Che combinano Helena e Javier? Le pagelle del Grande Fratello

Cosa è successo nella puntata di giovedì 6 febbraio del Grande Fratello? Le pagelle del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 danno conto di un programma che inizia ad assomigliare sempre di più a una soap. Peraltro abbastanza di bassa qualità. Ship, come direbbero i ragazzi della Gen Z, o coppie vere ma più probabilmente soltanto presunte, come invece direbbero i Millennials.

A proposito di coppie presunte, a tenere banco nella puntata di giovedì 6 febbraio è stata la nascente, forse, unione fra Helena Prestes e Javier Martinez. “Non è strategia la mia, mi sento estremamente tranquillo” ha commentato il pallavolista argentino. Peccato che non ci creda praticamente nessuno.

Così come nessuno crede all’utilità all’interno del Grande Fratello di personaggio-comodino come Maxime Mbanda, Giglio, Tommaso Franchi, Mattia Fumagalli, Federico Chimirri. Continuano invece a far discutere Amanda Lecciso e Iago Garcia, al centro della discussione come Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando. Sono loro ad animare il dibattito e le dinamiche all’interno della Casa.