"Teatrino di Lorenzo, Shaila e Chiara complici": le pagelle del Grande Fratello

Penultima settimana di doppio appuntamento per il Grande Fratello. Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 3 marzo raccontano di una serie di polemiche e discussioni fra i protagonisti. Peraltro sempre i soliti protagonisti. Ovvero Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi - tornata al centro delle discussioni dopo diverse puntate di vuoto - Shaila Gatta, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. Sono stati due gli eliminati durante la puntata di lunedì 3 marzo: Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli.

L’ultima puntata del giovedì del Grande Fratello andrà in onda il 13 marzo: da quel momento solo puntate del lunedì fino al 31 marzo, data della finalissima di questa edizione.

Anche in questa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono visti i consueti concorrenti-comodino: Federico Chimirri, Giglio - il suo ruolo in questa edizione rimane ancora avvolto da totale mistero - su tutti. E anche in questa puntata non sono mancate frecciatine fra l'opinionista Beatrice Luzzi e il conduttore Alfonso Signorini. Ah, che edizione intrigante...