Helena e Javier, ma siete seri? Le pagelle del Grande Fratello

Ecco le pagelle della puntata di lunedì 3 febbraio del Grande Fratello. Una puntata nella quale a balzare subito all’occhio è, come ormai tristemente di consueto, la totale inadeguatezza alla conduzione di un Alfonso Signorini che non fa che commettere gaffe, errori di scaletta e pronunciare discorsi approssimativi. Ormai è evidente che la sua non sia di certo una conduzione, ma una semplice presenza sin troppo protagonista. Ovviamente non lesina anche espressioni triviali. D’altro canto, è a casa propria sul divano. Giusto?

Durante la puntata si è anche parlato della pseudorelazione fra Helena Prestes e Javier Martinez, con di mezzo una Zeudi Di Palma che dice: "E' bello parlare negli occhi". Ah. Ancora una volta la cultura e il saper parlare la propria lingua non sono considerati un valore.

Guardando la puntata di lunedì 3 febbraio del Grande Fratello mi è tornato anche un dubbio: ma tutti sti soldi che la gente spende per inviare aerei sulla Casa non potrebbero essere dirottati in beneficenza? Almeno sarebbero più utili.